Минюст объявил иноагентом издание «Собеседник»

Министерство юстиции России пополнило список иноагентов. В него попали ООО «Собеседник-Медиа», управляющее изданием «Собеседник», зампред партии «Яблоко» и лидер ее тульского отделения Владимир Дорохов, бывший депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева, экс-глава московского штаба Навального (признан экстремистской организацией в России и запрещен) Олег Степанов, журналист «Парни+» (издание признано иноагентом) Ярослав Распутин, а также журналист и видеодизайнер Михаил Ежов. Также ведомство добавило в реестр новые названия Telegram-каналов «Незагырь», BRIEF и «BRIEF. Важное» — они сменили названия на «НZГ», «ЕЖ/дневник» и «ЕЖ/главное».

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Минюст приводит следующие основания для внесения в реестр иноагентов:

«Собеседник-Медиа» распространяло недостоверную информацию о проводимой публичными органами власти политике; формировало негативный образ ВС РФ; выступало против специальной военной операции на Украине; создавало и распространяло материалы иноагентов;

распространяло недостоверную информацию о проводимой публичными органами власти политике; формировало негативный образ ВС РФ; выступало против специальной военной операции на Украине; создавало и распространяло материалы иноагентов; Владимир Дорохов, по данным Минюста, получал деньги от иностранного источника; распространял недостоверные сведения об избирательной системе РФ и политике в стране; выступал против СВО;

по данным Минюста, получал деньги от иностранного источника; распространял недостоверные сведения об избирательной системе РФ и политике в стране; выступал против СВО; Нина Беляева «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике»; участвовала в организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ; выступала против СВО; распространяла материалы иностранных агентов;

«распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике»; участвовала в организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ; выступала против СВО; распространяла материалы иностранных агентов; Олег Степанов был внесен в реестр за распространение недостоверной информации о принимаемых российскими властями решениях и проводимой политике; работу респондентом на информационной площадке, предоставляемой иноагентом; создание и публикацию материалов иноагентов; распространение материалов издания, деятельность которого признана нежелательной на территории РФ;

был внесен в реестр за распространение недостоверной информации о принимаемых российскими властями решениях и проводимой политике; работу респондентом на информационной площадке, предоставляемой иноагентом; создание и публикацию материалов иноагентов; распространение материалов издания, деятельность которого признана нежелательной на территории РФ; Ярослав Распутин выступал против СВО; поддерживал признанные экстремистскими организации; распространял недостоверную информацию о деятельности правительства РФ; создавал и распространял материалы иностранных агентов;

выступал против СВО; поддерживал признанные экстремистскими организации; распространял недостоверную информацию о деятельности правительства РФ; создавал и распространял материалы иностранных агентов; Михаил Ежов распространял недостоверную информацию о принимаемых властями решениях и проводимой политике; распространял сведения для формирования негативного образа ВС РФ; выступал против СВО; распространял материалы иностранных агентов, следует из заявления регулятора.

«Собеседник» (иноагент)— это общероссийская еженедельная общественно-политическая газета, выходящая с 23 февраля 1984 года. Печатные выпуски также издаются в Риге, Минске, Ереване и Тель-Авиве. 6 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт газеты по требованию Генпрокуратуры. Бумажное издание при этом продолжает выходить.

Пресс-служба партии «Яблока» сообщала 22 августа, что Владимир Дорохов (иноагент) получил 19 августа два денежных перевода в размере 2 тыс. руб. на свои счета от неизвестного гражданина Армении. Зампред партии тогда заявил, что это спланированная акция для присвоения ему статуса иноагента, направил просьбы в банки с просьбой вернуть платежи, а также обратился в полицию и ФСБ.

Никита Черненко