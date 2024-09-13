Песков назвал Познера убежденным патриотом России

Журналист Владимир Познер может критиковать различные события в России, но при этом он остается «убежденным патриотом своей страны», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Владимир Познер — это один из мэтров нашей журналистики, один из мэтров нашего телевидения. Это человек, жизненный путь которого отмечен очень большими достижениями в его очень сложном ремесле. И в то же время это человек с очень убежденной, последовательной, очень крепкой гражданской позицией»,— отметил господин Песков в ходе пресс-колла.

Накануне Владимир Познер в интервью Forbes рассказал о поступавших ему предложениях работы на западных телеканалах. По его словам, он отклонил их из-за требований в «заданном ключе» высказываться о деятельности президента Владимира Путина и российской политике.

Ольга Семеновых