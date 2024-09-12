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Коммерсантъ FM
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Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Режиссер Никита Михалков посетил Чечню и встретился с главой региона Рамзаном Кадыровым. Тот присвоил господину Михалкову почетное звание заслуженного деятеля искусств Чечни.

Визит кинорежиссера состоялся в рамках V Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация», который проходит в Грозном. Также сегодня, 12 сентября, в городе прошла премьера спектакля «12» Никиты Михалкова.

Господин Кадыров рассказал, что они «хорошо пообщались». Режиссер подарил ему ручку с флеш-накопителем, на котором собраны 50 выпусков его авторской программы «Бесогон ТВ». «Я поблагодарил Никиту Михалкова за однозначно твердую патриотическую позицию... В завершение беседы я присвоил Никите Михалкову почетное звание "Заслуженный деятель искусств ЧР"»,— написал глава Чечни Telegram.

Никита Михалков является народным артистом РСФСР и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С 1998 года возглавляет правление Союза кинематографистов России, с 1999 года — президент Московского международного кинофестиваля. За драму «Утомленные солнцем» (1994) получил «Оскар» и Гран-при Каннского кинофестиваля в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

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