Умер журналист Николай Сванидзе

Журналист Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни. В 1990-х годах он несколько лет работал в руководстве ВГТРК, до 2022 года входил в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Сванидзе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Николай Сванидзе

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По информации «Московского комсомольца», господин Сванидзе умер в своей квартире в Москве на улице Маршала Василевского. Как пишет газета, в последние годы журналист тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга.

Николай Сванидзе родился 2 апреля 1955 года в Москве. Окончил исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Начал журналистскую карьеру в 1990-е годы. Был комментатором программы «Вести», автором и ведущим передач «Контрасты» и «Подробности» на РТР. С 1996-го был заместителем председателя ВГТРК, с февраля 1997 года по май 1998-го — ее председателем. В 1996–2007 годах работал автором и ведущим информационно-аналитической программы «Зеркало», в 2003–2013-м — цикла документальных программ «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». С 2013 по 2022 год сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь».

В 2022 году господин Сванидзе был исключен из СПЧ, а также уволен с должности директора Института массмедиа РГГУ. Также в разные годы он состоял в Общественной палате России и Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.