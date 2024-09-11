Меч остался без короны

В Астрахани не состоялись выборы главы городской администрации. В последний момент перед заседанием конкурсной комиссии журналистам запретили присутствовать на собеседовании с кандидатами. Решить, кто станет градоначальником, комиссия не смогла, поскольку выбирать, как оказалось, было не из кого. Один из кандидатов объяснил «Ъ — Средняя Волга», что так вышло из-за несоответствия его оппонента выдвинутым требованиям. Астраханские власти комментировать ситуацию не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава Астрахани Олег Полумордвинов

Фото: https://duma-astrakhan.ru / Экс-глава Астрахани Олег Полумордвинов

Фото: https://duma-astrakhan.ru /

В июне 2024 года мэр Астрахани Олег Полумордвинов, сейчас находящийся в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, подал в отставку. Временно исполняющим обязанности главы города назначили первого заместителя руководителя городской администрации Назара Кучерука. В начале августа городская дума объявила конкурсный отбор кандидатов на должность нового градоначальника. Заявки принимали с 16 до 31 августа.

На пост руководителя мэрии претендовали три кандидата: директор детского сада № 90 Юлия Хайбулина, 21-летний член координационного совета молодежной организации ЛДПР Евгений Волынкин и гендиректор ООО «Арктика» Андрей Габриэлов (СРПзП). Ранее ожидалось, что свою кандидатуру также выдвинет и. о. главы города Назар Кучерук, однако он в список не вошел. Примечательно: на конкурс не заявились представители «Единой России».

Конкурсная комиссия 15 августа провела в гордуме первое организационное заседание по отбору кандидатов. Председателем комиссии назначили 54-летнюю зампредседателя правительства Астраханской области Викторию Гурьянову, ее заместителем — почетного гражданина Астрахани Валентина Фролова, секретарем — депутата гордумы от «Единой России» Александра Белова. Также в состав вошли председатель региональной общественной палаты Светлана Калашникова, первый зампред комитета Государственной думы по охране здоровья Леонид Огуль и депутат облдумы Татьяна Улезко.

Незадолго до начала работы конкурсной комиссии госпожа Хайбулина, не объяснив причин, сняла кандидатуру. На собеседование отправились только два претендента. Местные власти решили, что заседание должно быть закрытым, и не допустили на него журналистов.

Один из кандидатов Андрей Габриэлов рассказал «Ъ — Средняя Волга», что соперников вызывали на собеседование по одному. Они представили свои программы, с которыми можно ознакомиться на сайте гордумы. Однако в результате совещания комиссия решила, что выборы не состоялись, поскольку Евгений Волынкин не прошел квалификационный отбор.

«Нам объявили, что компетенции моего конкурента не соответствуют заявленным. Насколько я понял, он не прошел собеседование из-за отсутствия управленческого опыта и, по-моему, высшего образования»,— рассказал собеседник.

Отметим, Евгений Волынкин окончил Университет мировых цивилизаций им. В. В. Жириновского.

Таким образом, выборы не состоялись в связи с отсутствием иных претендентов. Согласно положению о проведении конкурса, выносить только одну кандидатуру на рассмотрение нельзя, соперников должно быть минимум двое.

Итоги заседания комиссия комментировать отказалась. Полномочный представитель губернатора Астраханской области в думе Астраханской области и представительных органах муниципальных образований — министр Виктория Гурьянова, претендующая на место сенатора, отметила, что «это вам не игрушки». «Почему заранее не спросили: можно подойти, не можно. Право быть журналистом не дает вам то, что вы хотите»,— ответила госпожа Гурьянова на вопрос корреспондента ТАСС о результатах конкурса.

Ситуация вызвала резонанс в медиасреде. В поддержку журналиста выступили коллеги из ряда региональных и федеральных изданий. Учредитель группы сетевых изданий медиахолдинга «Инфоштаб» Александр Алымов заявил, что высказывание госпожи Гурьяновой нарушает ряд юридических норм, в том числе федеральный закон о СМИ.

В последний раз конкурс на главу Астрахани срывался в 2015 году. Исполняющим обязанности градоначальника остается Назар Кучерук. О дате повторного конкурса станет известно на ближайшем заседании гордумы. В пресс-службе городской администрации ситуацию комментировать отказались.

Нина Шевченко