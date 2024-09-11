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Инвестор готовится к реновации санатория «Известия» в Сочи

В Сочи ведутся подготовительные работы к реновации санатория «Известия». Инвестор уже получил разрешение на строительство, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Важно отметить, что будет создан современный санаторно-курортный комплекс с медицинским направлением, предусматривающим услуги от превентивной медицины и высокоточной диагностики до сверх специализированной реабилитации, с сохранением и обустройством большой зеленой парковой территории и объектов культурного наследия. В настоящее время срок реализации проекта, установленный в протоколе о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций, не изменялся и установлен на 2026 год», – уточнили в мэрии.

Также в администрации напомнили, что в Сочи сейчас находятся на сопровождении властей 54 инвестиционных проекта, предусматривается реконструкция и современное приспособление 12 объектов в курортной сфере (бывших пансионатов и санаториев). Проектами предусматривается создание новой современной курортной и иной инфраструктуры, в том числе в дальнейшем предоставление услуг населению и гостям города в различных сферах экономики, для этого проектами запланировано создание порядка 8,3 тыс. новых рабочих мест.

В мэрии также сообщили, что в ближайшее время в микрорайоне Аше стартует масштабное курортное развитие. На территории порядка 8 га создадут современный гостиничный комплекс на 1,2 тыс. номеров с объемом инвестиций около 22 млрд. руб.

К 2030 году за счет реализации инвестиционных проектов к имеющимся почти 76 тыс. номеров (на 150 тыс. человек) построят еще 25 тыс. номеров (на 60 тыс. человек). Будет создано 24 тыс. новых рабочих мест. В новом Генеральном плане развития города до 2044 года заложены участки для создания в общей сложности 77 тыс. гостиничных номеров (номерной фонд Сочи увеличится до 150 тыс. номеров на 210 тыс. человек единовременного размещения).

Проект реконструкции санатория «Известия» в Сочи представили на ПМЭФ-2022. Тогда общий объем инвестиций оценили в 17,2 млрд руб. Планировалось, что за счет реализации проекта на курорте появится 559 новых рабочих мест.

Вячеслав Рыжков

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