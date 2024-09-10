Сталевары отдаляются от проблем
Почему кризис мировой металлургии обходит российских поставщиков стороной
Мировая металлургия находится в сложной ситуации. Крупнейший производитель стали — Китай — наращивает экспорт в условиях низкого спроса внутри страны. Это сказывается на производителях других стран, которые вынуждены конкурировать с потоком дешевой стали из КНР. При этом кризис пока не затрагивает российских производителей, так как основным рынком для металлургов является внутренний, растущий за счет активного строительства.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Рост экспорта китайской стали на мировые рынки пока обходит Россию стороной. За первые шесть месяцев 2024 года экспорт стали из Китая на мировые рынки вырос на 24%, достигнув 53,4 млн тонн, сообщила Китайская ассоциация производителей стали (CISA). Одновременно с этим, как показывает таможенная статистика КНР, экспорт стали и железа в Россию остается на уровне прошлого года — $712 млн за семь месяцев 2024 года против $672 млн за аналогичный период прошлого года.
Китай, производящий 1 млрд тонн стали в год, нарастил экспорт вследствие кризиса строительной отрасли. «Мы ожидаем, что спрос на сталь в Китае в 2024 году останется на уровне 2023 года, поскольку инвестиции в недвижимость продолжают снижаться, но соответствующая потеря спроса на сталь будет компенсирована ростом спроса на сталь за счет инвестиций в инфраструктуру и за счет увеличения потребления со стороны производственных секторов. В 2025 году мы увидим, что спрос на сталь в Китае вернется к нисходящему тренду со снижением на 1%»,— прогнозирует Всемирная ассоциация стали (WSA).
Многие страны уже столкнулись с наплывом дешевой китайской стали. Это создает проблемы для металлургических предприятий этих стран. Евросоюз, как следует из официальных данных статистики, не столкнулся с ростом китайского экспорта, но Китай может поставлять свою сталь в обход квот через рынки Египта, Индии, Японии и Вьетнама. Символично, что Еврокомиссия в августе начала антидемпинговое расследование по импорту некоторых видов горячекатаного листового проката из перечисленных стран.
Собеседник «Ъ» в российской металлургической отрасли говорит, что угроза экспансии китайской стали пугает. Последствиями могут быть конкуренция не столько на российском рынке, сколько на рынках других стран и снижение в результате этого цен на сталь.
Борис Красноженов из Альфа-банка полагает, что китайский импорт не представляет существенной угрозы для российского рынка. Россия обладает достаточным объемом мощностей почти по всем видам плоского и сортового проката, в то время как китайские производители стали значительно уступают российским по уровню себестоимости. При этом, говорит он, Россия остается крупным экспортером базового плоского проката и полузаготовки, продавая избыточные объемы стали на международном рынке. В настоящее время Китай нарастил экспорт стали почти до 100 млн тонн в годовом исчислении, что близко к историческим максимумам. Рост объемов китайского экспорта оказывает давление на цены и создает избыток предложения на ключевых рынках для российских экспортеров (Турция, Ближний Восток и Северная Африка). «Лидерство российских металлургов по себестоимости позволяет им выдерживать конкуренцию, но снижение цен оказывает давление на их денежные потоки и уровень рентабельности. Цена г/к проката уже упала до $485 за тонну на базисе FOB Черное море»,— комментирует эксперт.
Среди трейдеров и металлургов негласно существует правило, что поставщик дешевого импорта на рынок лишается доступа к продукции российских металлургов — в случае изменения конъюнктуры рынка это оставит его без бизнеса, рассказывает главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов. Кроме того, в случае риска для российской отрасли правительство всегда готово вводить импортные пошлины. Например, в 2007–2010 годах «Мечел» добивался импортных пошлин на китайский нержавеющий прокат.
Паника на рынках обходит стороной
Arcelor Mittal, который является вторым по величине производителем в мире, назвал агрессивным рост экспорта из Китая, который может оказать сильное давление на цены по всему миру. В то же время российские металлурги остаются стабильными. ММК во втором квартале года увеличил EBITDA на 20%, до 50,6 млрд руб., а «Северсталь» сократила на 6%, до 61,2 млрд руб. Обе компании ориентированы на внутренний рынок, который до последнего времени поддерживался за счет активно развивающегося строительства.
Российские металлурги перенаправляют продукцию с экспортных рынков на внутренние. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил в интервью «Интерфаксу», что с начала 2023 года экспорт металлопроката сократился в среднем на 10%. «Основные выпадающие объемы мы уже заместили за счет внутреннего рынка. Поэтому по итогам девяти месяцев общий объем производства растет на 4,4%. При этом многие компании отработали очень оперативно и еще в прошлом году смогли переориентировать основные объемы экспорта на новые направления или сегменты внутреннего рынка»,— отметил господин Евтухов.
Металлопотребление на рынке РФ в 2023 году выросло на 7% относительно 2022 года, до уровня 46,3 млн тонн, сообщает «Северсталь». Этот показатель выше докризисного 2021 года. Наибольший вклад в динамику рынка внесла строительная отрасль, которая выросла на 9% год к году. Компания перестала раскрывать абсолютные числа потребления в той или иной отрасли, но в прошлых сообщениях металлопотребление в стройке составляло до 80% всего потребления. Увеличилось потребление металлопродукции на возведение объектов инфраструктуры (+13%), коммерческих зданий (+9%), а также индивидуального жилья (+10%).
Машиностроительные предприятия продолжают восстановление после кризиса 2022 года, рост в 2023 году составил 14%. Потребление со стороны автомобилестроения увеличилось на 29% за счет высокого спроса на грузовую, коммерческую и спецтехнику, роста производства на АвтоВАЗе и выпуска автокомпонентов. В течение 2023 года отрасли удалось решить проблемы с комплектующими в сегменте железнодорожного машиностроения, возрос спрос на грузоперевозки — все это позволило нарастить объемы производства, как следствие, потребление увеличилось на 15%.
По апрельскому прогнозу WSA, в 2024 году потребление стали в России должно увеличиться с 44,6 млн до 46,4 млн тонн. В 2025 году оно останется на уровне 2024 года. По данным WSA, этот показатель растет за счет мер государственного стимулирования, однако в 2024 году наступит небольшой спад из-за обесценивания валюты, нехватки рабочей силы и перебоев в цепочках поставок.
В первой половине 2024 года потребление металла в России увеличилось на 0,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигло 23,3 млн тонн, комментирует аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. Во втором квартале этого же года потребление металла выросло на 3,1% в годовом исчислении и составило 12,4 млн тонн. Наибольший рост потребления металла наблюдался в строительном секторе, где он увеличился на 3,3%, до 9,7 млн тонн. Это произошло благодаря увеличению складских запасов у переработчиков и росту потребления в индивидуальном жилищном строительстве. «Однако отмена льготной ипотеки и повышение процентных ставок могут негативно сказаться на спросе на металл, так как строительство является одним из основных потребителей металлопродукции. Тем не менее ожидается, что увеличение производства в обрабатывающей промышленности поможет компенсировать замедление строительной деятельности. Предполагается, что производство в обработке увеличится примерно на 4% к 2024 году, что составит около 8,8% в годовом исчислении»,— считает Полина Щукина.
В ближайшее время застройщики могут замедлить темпы ввода жилья в эксплуатацию в силу более дорогого привлечения заемных средств и ограниченного количества льготных программ ипотеки, говорит Борис Красноженов. «Мы не ожидаем критического снижения объемов строительства и полагаем, что достижение цели правительства по строительству на уровне 120 млн кв. м в год к 2030 году вполне реалистично»,— считает он. По мере снижения ставки ЦБ объемы строительства будут увеличиваться.
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