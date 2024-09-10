Сталевары отдаляются от проблем

Мировая металлургия находится в сложной ситуации. Крупнейший производитель стали — Китай — наращивает экспорт в условиях низкого спроса внутри страны. Это сказывается на производителях других стран, которые вынуждены конкурировать с потоком дешевой стали из КНР. При этом кризис пока не затрагивает российских производителей, так как основным рынком для металлургов является внутренний, растущий за счет активного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рост экспорта китайской стали на мировые рынки пока обходит Россию стороной. За первые шесть месяцев 2024 года экспорт стали из Китая на мировые рынки вырос на 24%, достигнув 53,4 млн тонн, сообщила Китайская ассоциация производителей стали (CISA). Одновременно с этим, как показывает таможенная статистика КНР, экспорт стали и железа в Россию остается на уровне прошлого года — $712 млн за семь месяцев 2024 года против $672 млн за аналогичный период прошлого года.

Китай, производящий 1 млрд тонн стали в год, нарастил экспорт вследствие кризиса строительной отрасли. «Мы ожидаем, что спрос на сталь в Китае в 2024 году останется на уровне 2023 года, поскольку инвестиции в недвижимость продолжают снижаться, но соответствующая потеря спроса на сталь будет компенсирована ростом спроса на сталь за счет инвестиций в инфраструктуру и за счет увеличения потребления со стороны производственных секторов. В 2025 году мы увидим, что спрос на сталь в Китае вернется к нисходящему тренду со снижением на 1%»,— прогнозирует Всемирная ассоциация стали (WSA).

Многие страны уже столкнулись с наплывом дешевой китайской стали. Это создает проблемы для металлургических предприятий этих стран. Евросоюз, как следует из официальных данных статистики, не столкнулся с ростом китайского экспорта, но Китай может поставлять свою сталь в обход квот через рынки Египта, Индии, Японии и Вьетнама. Символично, что Еврокомиссия в августе начала антидемпинговое расследование по импорту некоторых видов горячекатаного листового проката из перечисленных стран.

Собеседник «Ъ» в российской металлургической отрасли говорит, что угроза экспансии китайской стали пугает. Последствиями могут быть конкуренция не столько на российском рынке, сколько на рынках других стран и снижение в результате этого цен на сталь.

Борис Красноженов из Альфа-банка полагает, что китайский импорт не представляет существенной угрозы для российского рынка. Россия обладает достаточным объемом мощностей почти по всем видам плоского и сортового проката, в то время как китайские производители стали значительно уступают российским по уровню себестоимости. При этом, говорит он, Россия остается крупным экспортером базового плоского проката и полузаготовки, продавая избыточные объемы стали на международном рынке. В настоящее время Китай нарастил экспорт стали почти до 100 млн тонн в годовом исчислении, что близко к историческим максимумам. Рост объемов китайского экспорта оказывает давление на цены и создает избыток предложения на ключевых рынках для российских экспортеров (Турция, Ближний Восток и Северная Африка). «Лидерство российских металлургов по себестоимости позволяет им выдерживать конкуренцию, но снижение цен оказывает давление на их денежные потоки и уровень рентабельности. Цена г/к проката уже упала до $485 за тонну на базисе FOB Черное море»,— комментирует эксперт.

Среди трейдеров и металлургов негласно существует правило, что поставщик дешевого импорта на рынок лишается доступа к продукции российских металлургов — в случае изменения конъюнктуры рынка это оставит его без бизнеса, рассказывает главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов. Кроме того, в случае риска для российской отрасли правительство всегда готово вводить импортные пошлины. Например, в 2007–2010 годах «Мечел» добивался импортных пошлин на китайский нержавеющий прокат.

Паника на рынках обходит стороной

Arcelor Mittal, который является вторым по величине производителем в мире, назвал агрессивным рост экспорта из Китая, который может оказать сильное давление на цены по всему миру. В то же время российские металлурги остаются стабильными. ММК во втором квартале года увеличил EBITDA на 20%, до 50,6 млрд руб., а «Северсталь» сократила на 6%, до 61,2 млрд руб. Обе компании ориентированы на внутренний рынок, который до последнего времени поддерживался за счет активно развивающегося строительства.

Российские металлурги перенаправляют продукцию с экспортных рынков на внутренние. Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил в интервью «Интерфаксу», что с начала 2023 года экспорт металлопроката сократился в среднем на 10%. «Основные выпадающие объемы мы уже заместили за счет внутреннего рынка. Поэтому по итогам девяти месяцев общий объем производства растет на 4,4%. При этом многие компании отработали очень оперативно и еще в прошлом году смогли переориентировать основные объемы экспорта на новые направления или сегменты внутреннего рынка»,— отметил господин Евтухов.

Металлопотребление на рынке РФ в 2023 году выросло на 7% относительно 2022 года, до уровня 46,3 млн тонн, сообщает «Северсталь». Этот показатель выше докризисного 2021 года. Наибольший вклад в динамику рынка внесла строительная отрасль, которая выросла на 9% год к году. Компания перестала раскрывать абсолютные числа потребления в той или иной отрасли, но в прошлых сообщениях металлопотребление в стройке составляло до 80% всего потребления. Увеличилось потребление металлопродукции на возведение объектов инфраструктуры (+13%), коммерческих зданий (+9%), а также индивидуального жилья (+10%).

Машиностроительные предприятия продолжают восстановление после кризиса 2022 года, рост в 2023 году составил 14%. Потребление со стороны автомобилестроения увеличилось на 29% за счет высокого спроса на грузовую, коммерческую и спецтехнику, роста производства на АвтоВАЗе и выпуска автокомпонентов. В течение 2023 года отрасли удалось решить проблемы с комплектующими в сегменте железнодорожного машиностроения, возрос спрос на грузоперевозки — все это позволило нарастить объемы производства, как следствие, потребление увеличилось на 15%.

По апрельскому прогнозу WSA, в 2024 году потребление стали в России должно увеличиться с 44,6 млн до 46,4 млн тонн. В 2025 году оно останется на уровне 2024 года. По данным WSA, этот показатель растет за счет мер государственного стимулирования, однако в 2024 году наступит небольшой спад из-за обесценивания валюты, нехватки рабочей силы и перебоев в цепочках поставок.

В первой половине 2024 года потребление металла в России увеличилось на 0,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигло 23,3 млн тонн, комментирует аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. Во втором квартале этого же года потребление металла выросло на 3,1% в годовом исчислении и составило 12,4 млн тонн. Наибольший рост потребления металла наблюдался в строительном секторе, где он увеличился на 3,3%, до 9,7 млн тонн. Это произошло благодаря увеличению складских запасов у переработчиков и росту потребления в индивидуальном жилищном строительстве. «Однако отмена льготной ипотеки и повышение процентных ставок могут негативно сказаться на спросе на металл, так как строительство является одним из основных потребителей металлопродукции. Тем не менее ожидается, что увеличение производства в обрабатывающей промышленности поможет компенсировать замедление строительной деятельности. Предполагается, что производство в обработке увеличится примерно на 4% к 2024 году, что составит около 8,8% в годовом исчислении»,— считает Полина Щукина.

В ближайшее время застройщики могут замедлить темпы ввода жилья в эксплуатацию в силу более дорогого привлечения заемных средств и ограниченного количества льготных программ ипотеки, говорит Борис Красноженов. «Мы не ожидаем критического снижения объемов строительства и полагаем, что достижение цели правительства по строительству на уровне 120 млн кв. м в год к 2030 году вполне реалистично»,— считает он. По мере снижения ставки ЦБ объемы строительства будут увеличиваться.

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Евгений Зайнуллин