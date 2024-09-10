На приведение дорог Томска в нормативное состояние требуется 22,5 млрд рублей

Для приведения дорог Томска в нормативное состояние необходимо 22,5 млрд руб. в нынешних ценах. Это следует из ответов мэра Дмитрия Махини на вопросы депутатов думы муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сессия гордумы проходит 10 сентября. Господин Махиня выступил в «часе мэра» с сообщением о ходе ремонта дорог.

«Если отрабатывать весь город в нормальное нормативное состояние, проводить ремонт, то тут не сильно сложная арифметика. У нас на 20 км дорог этого года 1,5 млрд. Нам надо привести в порядок порядка 300 км»,— сказал глава Томска.

Бюджет Томска на 2024 год был принят в декабре 2023 года с объемом расходов 21,1 млрд руб.

Валерий Лавский