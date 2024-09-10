Ущерб аграриям Новосибирской области от дождей составил 1 млрд рублей

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области оценило ущерб, нанесенный аграриям, в результате проливных дождей в сумму более 1 млрд руб. Об этом на заседании аграрного комитета в законодательном собрании региона сообщил глава ведомства Андрей Шинделов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам министра, из-за погодных аномалий, ставших причиной задержки уборочной кампании, пострадали более 167 тыс. га на территории региона. Сложившуюся ситуацию отнесли к ЧС регионального уровня, он был введен губернатором Андреем Травниковым с 10 сентября.

Как рассказал «Ъ-Сибирь» председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Алексей Сальников, на сегодняшний день убрано всего 10% сельскохозяйственных площадей. Уборочная кампания отстает графика на 20 дней. «В полях сейчас болото, комбайны не могут зайти для уборки, поэтому 1 млрд руб. – это предварительная сумму ущерба, которая скорее всего будет пересмотрена в большую сторону», - прокомментировал господин Сальников.

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Лолита Белова