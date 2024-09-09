Глава сохранил проценты

Действующий глава республики Радий Хабиров остается на посту еще на пять лет, во второй раз выиграв выборы. При этом итоговые цифры, показавшие однозначную поддержку кандидата от «Единой России», не продемонстрировали рост его рейтингов, а остались почти неизменными по сравнению с результатами 2019 года. Эксперты назвали итоги выборов ожидаемыми, но предрекают господину Хабирову непростой второй срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радий Хабиров получил на выборах более 80% голосов избирателей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Радий Хабиров получил на выборах более 80% голосов избирателей

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прошедшие с 6 по 8 сентября выборы главы Башкирии ожидаемо завершились победой действующего руководителя региона Радия Хабирова, представляющего партию «Единая Россия». По предварительным данным ЦИК, господин Хабиров набрал 80,21% — это немного ниже, чем на выборах 2019 года, тогда за него проголосовали 82% избирателей.

Несмотря на то, что выборы регионального уровня в Башкирии впервые проходили три дня, явка превысила показатель 2019 года лишь на 0,4% и составила 72,3%. При этом основная часть активности граждан пришлась на первый день голосования, когда на участки пришли 29,4% избирателей. На следующий день показатель явки вырос на 22,4%, а в воскресенье — на 20,5%.

Наибольшую поддержку Радий Хабиров получил в Федоровском районе, где за него было отдано 93% голосов, а также в Бакалинском (92,8%), Татышлинском (92,7%), Ермекеевском (91,7%) и Илишевском районах (91,3%). По сравнению с 2019 годом, число районов, где за господина Хабирова проголосовали более 90% избирателей, уменьшилось с 14 до восьми.

Меньше всего голосов за Радия Хабирова отдано в Бурзянском районе — 60,4%. До 70% голосов в его поддержку зарегистрировано в Межгорье (62,2%), Баймакском и Учалинском районах (62,4% и 63,2% соответственно) и в Сибае (65,1%). В Бурзянском районе рейтинг главы региона за пять лет снизился на 30,6%, в Баймакском — на 24,8%.

В Уфе средний результат победителя составил 77,4%.

Ближайшим конкурентом кандидата от партии власти стал Артур Шайнуров из КПРФ, набравший 6,95% голосов. Остальные не преодолели и пятипроцентный показатель — кандидат от ЛДПР Иван Сухарев получил 4,98% голосов, представитель СРЗП Владимир Нагорный набрал 4,26%, за выдвиженца от «Новых людей» Ильшата Тимерьянова проголосовали 2,6% избирателей. Недействительным признан 1% бюллетеней. Лучший показатель господина Шайнурова — 27,4% в Бурзянском районе. В Баймакском районе коммуниста поддержали 19,8% избирателей, в Учалинском — 18,9%.

Состоявшиеся выборы прошли спокойно. В отличие от выборов 2019 года, когда Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России заметил многочисленные, но незначительные нарушения, а кандидат от КПРФ Юнир Кутлугужин заявил об «открытом применении административного ресурса», в этот раз, по словам заместителя председателя ЦИК РБ Марата Гадилова, явные нарушения законодательства не были зафиксированы.

Инаугурация переизбранного главы состоится 12 сентября.

Радий Хабиров прокомментировал результаты выборов вчера на совещании правительства. Он поблагодарил избирателей за доверие, обещая оправдать его. «Жители проявили выдержку, терпение, великодушие, потому что я всегда говорю — мы делали, мы шли вперед, не оглядывались, где-то мы совершали ошибки, где-то спотыкались, но люди понимают это»,— высказался господин Хабиров.

По мнению Артура Шайнурова, итоги голосования свидетельствуют о росте политической грамотности и активности жителей Башкирии. «Есть нам над чем поработать, мы понимаем свои ошибки. И, конечно, ту работу, которую мы планируем вести на будущий период, к выборам 2026 года, у нас есть шанс провести более качественно»,— поделился коммунист.

Представители Ивана Сухарева и Ильшата Тимерьянова от комментариев отказались.

«С результатами голосования согласны, хотя по выборам главы республики ожидали лучшего результата»,— сообщил «Ъ-Уфа» Владимир Нагорный.

Политолог Арсен Шаяхметов считает, что «бесконфликтный» характер выборов наряду с высокой явкой должен продемонстрировать Кремлю управляемость республики и отсутствие социальных потрясений. «Результаты выборов свидетельствуют о том, что политическая система фактически монополизировала как линейку кандидатов, так и систему наблюдения. Плавности электоральной процедуре добавила и трехдневная форма голосования — даже в случае выявления нарушений в разные дни они выглядят как единичные случаи»,— подчеркнул эксперт.

Однако, уверен господин Шаяхметов, у команды Радия Хабирова нет времени отмечать победу, так как «ничего принципиально не поменялось — голосование было инструментом легитимизации имеющегося статуса-кво». Кроме того, по мнению политолога, не исчезли текущие вызовы и проблемы, в том числе — по завершению объектов, которые строились к 450-летию Уфы, а также сбор урожая, начало отопительного сезона и другие вопросы.

По мнению политолога, директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, итоги выборов в Башкирии могут свидетельствовать не о росте поддержки, а о том, что новый срок Радия Хабирова будет сложнее первого, поэтому, считает эксперт, «расслабляться ему рано». «Говорить о том, что что-то повлияло на рост поддержки, не приходится. А вот негативные события сыграли свою роль»,— сказал он, упомянув экологические проблемы, «сотрясающие Башкирию несколько лет», и коррупционные скандалы в органах республиканской власти. «Где-то поддержка действительно снижается до 60–65%, что говорит о черте, когда люди, даже пришедшие на выборы добровольно, разделились поровну, что может свидетельствовать об общественном противостоянии»,— предупредил политолог.

Идэль Гумеров