Бывшее месторождение «Интергео» в Туве выставлено на торги за 3,47 млрд рублей

Федеральное агентство по недропользованию выставило на аукцион право пользования недрами Ак-Сугского медно-порфирового месторождения в Туве. Площадь участка — 3,39 кв. км. Начальная цена лота — 3,47 млрд руб., следует из документации торгов. Шаг аукциона — 347 млн руб. Заявку на участие в торгах могут подать компании с долей участия «Ростеха» в уставном капитале не менее 50%.

Лицензия предоставляется на 20 лет. Итоги аукциона подведут 2 декабря, заявки принимаются до 15 ноября.

Ранее стало известно, что Роснедра отозвали лицензию Голевской ГРК (входит в «Интергео» Михаила Прохорова) на разведку и добычу меди, молибдена и попутных компонентов на месторождении Ак-Суг. Об этом сказано в материалах Арбитражного суда Москвы по иску Голевской ГРК к Роснедрам о признании недействительным соответствующего решения агентства.

Как поясняла компания, по мнению Роснедр, Голевская ГРК в срок не начала строительство инфраструктуры по добыче полезных ископаемых. Срыв сроков является нарушением лицензии.

«Интергео» планировала построить Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Туве по переработке руды мощностью 24 млн тонн. По данным сайта «Интергео», начало добычи руды на месторождении запланировано на 2024 год, начало работы ГОКа и выпуска продукции — на 2026 год. Ежегодно планировалось производить 500 тыс. тонн медно-молибденового концентрата.

Ак-Сугское месторождение находится в Тоджинском районе республики - в 280 км от Кызыла (столицы) и в 210-230 км от железной дороги.

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Лолита Белова