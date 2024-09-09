В санаториях Сочи, несмотря на рост цен, увеличился турпоток

По итогам лета 2024 года в санаториях Сочи вырос турпоток и повысились цены. Значительно выросло количество гостей, выбирающих санаторно-курортные программы, рассказали «Ъ-Сочи» представители отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Коммерческий директор Life Balance отеля Rosa Springs на курорте Роза Хутор Руслан Вердиев рассказал, что летом количество гостей выросло на 2,6% по сравнению с июнем—августом 2023 года. На 3,1% выросло количество номеро-ночей, а санаторно-курортные программы стали популярнее в полтора раза. Отмечается, в частности, увеличение продаж медицинских услуг даже среди гостей, изначально прибывших по стандартным тарифам.

Тарифы на курорте выросли на 8%. В сентябре в Rosa Springs наблюдают увеличение загрузки на 4% и рост доходов номерного фонда на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Устойчивый спрос наблюдается на сентябрь и октябрь.

«В преддверии низкого сезона мы планируем повышение цен на 10–12% относительно прошлого года. Это решение основано на нашей уверенности в стабильном спросе и готовности гостей платить больше за качественный отдых и оздоровление в горах. Несмотря на ценовые корректировки, мы ожидаем, что показатель RevPAR останется на уровне прошлого года, что в текущих экономических условиях я считаю хорошим результатом»,— отметил господин Вердиев.

Региональный маркетолог AZIMUT Здоровье Юлия Осина сообщила, что с 1 июня по 31 августа санаторий посетили почти 4,8 тыс. человек, что почти на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Летом более популярный отдых, разумеется, пляжный. В приоритете "Оздоровительная программа" с минимальным лечением: летом гости предпочитают больше времени тратить на купания, загар и экскурсии по достопримечательностям Сочи»,— сообщила госпожа Осина.

В санатории отмечают некоторый прирост количества иностранных гостей. Говоря о бархатном сезоне, спикер отметила, что до середины ноября санатории бьют все рекорды по загрузке — более 100% (с учетом дополнительных мест в номерах). Уже открыто бронирование на 2025 год, и активно идут продажи на зиму 2024–2025. Наблюдается прирост на 10% в бархатный сезон по сравнению с прошлым годом.

Цены в санатории выросли и продолжат расти. Такую ситуацию, объяснила госпожа Осина, обуславливает повышенный спрос на санатории за последние два года. При этом цена в межсезонье будет немного ниже с учетом динамического ценообразования.

Вячеслав Рыжков