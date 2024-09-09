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Летучие мыши против младенческой смертности

Как уменьшение популяции рукокрылых сказывается на здоровье детей

Летучие мыши по всей Новой Англии стали массово гибнуть от загадочного и неизлечимого грибкового заболевания под названием «синдром белого носа». Это было примерно 15 лет назад. Сокращение их популяции привело к заметному ухудшению здоровья людей, констатирует свежее исследование ученых из Университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Фото: geoff brooks / unsplash.com

Фото: geoff brooks / unsplash.com

Летучие мыши — хищницы, они насекомоядные, и когда их популяция велика, насекомые, которые вредны с точки зрения сельского хозяйства, остаются примерно в одном количестве. Но стоило численности рукокрылых уменьшиться из-за болезни, как насекомых развелось немыслимое количество.

Фермеры, чтобы сохранить урожаи, были вынуждены увеличить количество инсектицидов. Значительно увеличить — на 31%! Результат никому не понравился: урожайность не упала, но зато увеличилась детская смертность, и заметно увеличилась — на 8%!

Эта связь — весьма драматический факт и он не может не привлечь внимания не только специалистов, но и просто неравнодушных людей и соответствующих чиновников, уверен Пол Ферраро, специалист по устойчивому развитию из Университета Джонса Хопкинса. (Он не принимал участия в исследовании, которое пришло к указанным выводам.) Это самое убедительное доказательство того, продолжает Ферраро, как утрата одного вида в дикой природе приводит к неразрешимым экономическим и медицинским проблемам у людей.

Летучие мыши полезны фермерам. Они борются с сельскохозяйственными вредителями, причем совершенно бесплатно. Если бороться с насекомыми обычными методами, то это обойдется в 4 млрд долларов в год, а если пытаться найти природосохраняющие решения, то и все 50 млрд.

Эяль Франк, экономист из Чикагского университета, пришел к выводу, что сокращение популяции летучих мышей из-за синдрома белого носа представляет собой естественный эксперимент. Поскольку болезнь появилась внезапно и быстро распространилась, Франк мог сравнить данные в округах, где популяция летучих мышей резко сократилась, с данными в округах, где летучие мыши еще не болели.

Франк обнаружил, что в первый год после того, как летучие мыши на определенной территории были поражены болезнью, фермеры, как правило, распыляли дополнительный килограмм инсектицида на квадратный километр. Через пять лет они распыляли на 2 кг, или 31%, больше. Внесение фунгицидов и гербицидов не увеличилось, что говорит о необходимости более интенсивного контроля насекомых, что привело к изменению инсектицидов.

Франк также рассмотрел младенческую смертность во всех округах. В местах, где популяции летучих мышей сократились, количество смертей в результате несчастных случаев или убийств осталось прежним. Но другие смерти — например, вызванные болезнями или врожденными дефектами — выросли на 8%. В округах со здоровыми популяциями летучих мышей цифры не изменились ни в одну, ни в другую сторону.

«У меня просто отвисла челюсть»,— заключает Франк.

Ольга Грибова, по материалам статьи

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