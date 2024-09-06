Генпрокуратура требует вернуть земли пансионата и детского лагеря в Сочи

Генпрокуратура требует вернуть в собственность государства земли детского лагеря «Огонек» и советского пансионата для летчиков гражданской авиации «Якорная Щель» в Сочи. Надзорный орган считает, что земли застраиваются незаконно, пишут «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Генпрокуратуре считают, что частные лица использовали объекты и земли пансионата не по назначению. Акционером пансионата в 2021 году стал Аршак Абянли. По мнению надзорного ведомства, предприниматель купил госпредприятие, чтобы закрепить права на предоставленный ему высоколиквидный земельный фонд, что позволило бы ему получить сверхприбыль. Якобы бизнесмен начал менять юридический статус земель пансионата и застраивать их элитным гостиничным комплексом.

Претензии у Генпрокуратуры и к использованию земли детского оздоровительного лагеря «Огонек». Надзорное ведомство также считает, что здесь незаконно собирались начать жилую застройку.

От предпринимателей требуют передать спорные земли в распоряжение Росимущества. Также они, в случае удовлетворения иска, должны будут снести начатые постройки и ветхие нежилые здания в течение месяца со дня вступления в силу решения суда. Также может быть взыскана компенсация в размере 500 млн руб.

Вячеслав Рыжков