Нефть не находит причин для роста

Цена нефти Brent впервые с декабря 2023 года откатилась к отметке $73 за баррель. Стоимость российской нефти Urals опускалась ниже $70 за баррель. За семь торговых дней европейские сорта нефти подешевели на 5–9%. Падение происходит на фоне слабых показателей экономик США и Китая, которые формируют спрос на энергоносители при одновременном восстановлении добычи в Ливии. Впрочем, продолжительного снижения цен эксперты не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среду, 4 сентября, стоимость североморской нефти Brent впервые в этом году опускалась ниже отметки $73 за баррель. По данным Investing.com, на спот-рынке она достигала отметки $72,54 за баррель, минимального значения с 13 декабря 2023 года. При этом декабрьское снижение было кратковременным. И вблизи текущих значений цены на нефть находились в июне—июле 2023 года. Котировки российской нефти Urals, по данным ресурса ProFinance, опускались до отметки $69,44 за баррель, минимума с 10 июня. Ближе к закрытию торгов цены скорректировались: по Brent — чуть выше $73 за баррель, по Urals — чуть выше $70 за баррель. Тем не менее эти значения на 0,5% ниже значений закрытия предыдущего дня.

Снижение нефтяных котировок с непродолжительными перерывами продолжается второй месяц подряд. За это время европейские сорта нефти потеряли в цене до 8–16%, причем только за последние семь торговых дней потери составили 5–9%. Давление на рынок топлива оказывают опасения снижения спроса из-за возросших рисков замедления роста экономик США и Китая. По данным S&P Global, индекс менеджеров по закупкам (PMI) для производственного сектора США в августе опустился до 47,9 пункта с 49,6 месяцем ранее. Аналогичный индекс PMI перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 месяцем ранее.

«На США и Китай приходится более 35% мирового спроса, и любое замедление экономики обязательно негативно скажется на росте спроса на нефть»,— отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

Усугубляется ситуация ожиданиями роста предложения сырья на фоне снижения напряженности в Ливии и на Ближнем Востоке. В последнюю неделю августа между восточными и западными властями Ливии произошел конфликт на фоне смены главы Центробанка. В итоге из-за приостановки добычи в пяти восточных регионах сократился экспорт нефти, который, по оценке агентства Bloomberg, составлял около 800 тыс. баррелей в сутки. Во вторник глава ливийского ЦБ Садик аль-Кабир заявил о том, что стороны конфликта близки к заключению сделки, которая поможет возобновить добычу и экспорт сырья.

Ближневосточный конфликт также оказывает меньшее давление на рынок нефти. В качестве свидетельств о возможной деэскалации ситуации аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко указывает на возобновление рейсов в Израиль со стороны ряда авиакомпаний. В частности, Lufthansa Group возобновляет рейсы в страну с 5 сентября, об этом сообщили Air France, British Airways, Aegean, Wizz Air и другие. Вместе с тем, как считает Рональд Смит, в текущей цене на нефть все еще остается некоторая премия за этот риск.

В сложившихся условиях цены на нефть могут продолжить снижение, хотя аналитики сомневаются, что оно будет продолжительным. Николай Дудченко отмечает, что поддержка для цены на нефть Brent находится в довольно широком диапазоне $71,5–72,4 за баррель. Фундаментальную поддержку ценам может оказать ОПЕК+, которая, по данным Bloomberg, начала обсуждать отсрочку запланированного в октябре увеличения добычи на 180 тыс. баррелей.

Рональд Смит не исключает того, что картель может попытаться сократить добычу еще немного, но его возможности ограниченны, поэтому на горизонте нескольких месяцев он ждет восстановления цен в лучшем случае до $80 за баррель.

При этом падение цен на нефть имеет ограниченное влияние на российский валютный рынок. В ходе биржевых торгов курс юаня в среду вырастал на 78 коп, до 12,9 руб./ CNY, максимума с середины апреля. По итогам торгов курс закрылся на отметке 12,7 руб./CNY. Такое движение было скорее вызвано снижением предложения валюты со стороны экспортеров и ростом спроса на нее со стороны импортеров и спекулянтов. По словам начальника аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, краткосрочная динамика нефти слабо влияет на рубль и исполнение бюджета. Тем не менее длительное удержание таких цен может негативно сказаться на них. «Если рублевая цена Urals будет находиться на уровне 6 тыс. руб. за баррель до конца текущего года, то бюджет недополучит 200–230 млрд руб. от плановых нефтегазовых доходов»,— оценивает господин Евстифеев.

Виталий Гайдаев