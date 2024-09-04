Свердловский облсуд отменил часть приговора экс-директору спецшколы №124

Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения отменил приговор экс-директору спецшколы №124 Наталии Поддубной в части разрешения вопроса о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговор экс-директору спецшколы №124 Наталии Поддубной в части разрешения вопроса о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего направлен на новое рассмотрение

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Приговор экс-директору спецшколы №124 Наталии Поддубной в части разрешения вопроса о компенсации морального вреда в пользу потерпевшего направлен на новое рассмотрение

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В части назначенного наказания приговор был оставлен без изменений. Напомним, 18 июня Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил Наталию Поддубную к 11 месяцам исправительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства и лишил права занимать руководящие должности в госучреждениях в течение двух лет по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

На указанный приговор гособвинителем было принесено апелляционное представление, приговор также обжаловала адвокат осужденной. «Уголовное дело будет отправлено в тот же суд (Чкаловский районный суд.— «Ъ-Урал») на новое рассмотрение, но только для разрешения гражданского иска. В остальном приговор был оставлен без изменений»,— сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда.

Происходящее в спецшколе №124 в Екатеринбурге получило общественную огласку после того, как один из пострадавших подростков в апреле 2023 года обратился в СКР и рассказал, что воспитанники учреждения регулярно становятся жертвами физического и сексуального насилия со стороны сверстников. После его заявления было возбуждено уголовное дело.

На скамье подсудимых оказалось трое 17-летних подростков. По версии следствия, сексуальное и физическое насилие с угрозами и побоями они совершали в отсутствии воспитателей. Всего было зафиксировано более 10 эпизодов, которые происходили в 2022 году.

Судебные разбирательства по делу подростков проходили в закрытом режиме на протяжении семи месяцев. В конце июля 2024 года Чкаловский райсуд Екатеринбурга приговорил двух подростков к девяти годам, третьего — к семи годам воспитательной колонии по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних). Суд взыскал с них по 500 тыс. руб. в виде морального вреда в пользу потерпевшей стороны. Гражданский иск потерпевших в размере 10 млн руб. к спецшколе был оставлен без удовлетворения.

Анастасия Таначева