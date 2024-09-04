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В Екатеринбурге открыли памятник юристу Вениамину Яковлеву

Уральскому юристу, создателю современной системы арбитражных судов РФ Вениамину Яковлеву открыли памятник в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Бронзовый памятник высотой 2,3 м по поручению Владимира Путина установлен на площади перед Уральским государственным юридическим университетом (УрГЮУ), который носит имя юриста. В церемонии открытия приняли участие губернатор региона Евгений Куйвашев, председатель заксобрания области Людмила Бабушкина, мэр города Алексей Орлов и другие.

«Мне довелось с Вениамином Федоровичем поработать, я знал его лично. Мне очень тепло вспоминается, как он относился к УрГЮУ, Екатеринбургу, в целом к Уралу. Ни одна наша просьба, предложение не оставалось в стороне от его очень четкого, ясного взгляда. Он всегда давал советы, которые всегда на 100% были правильны»,— сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, на создание памятника направили более 4 млн руб. из резервного фонда правительства региона. Вениамин Яковлев изображен с характерным жестом, который использовал во время своих лекций студентам.

Ирина Пичурина

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