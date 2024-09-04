47,2 пункта составило значение индекса ISM Manufacturing в августе — индикатор рассчитывает Институт управления поставками, он отражает динамику деловой активности в производственном секторе США: значения выше 50 пунктов свидетельствуют о ее росте, ниже — о сжатии. Аналитики предполагали, что после минимальных с ноября 2023 года 46,8 пункта в июле в августе ISM вырастет до 47,5 пункта. Хотя темпы снижения индекса действительно замедлились, его уровень указывает на то, что спрос в стране остается сдержанным. Помимо жесткой денежно-кредитной политики на динамику внутреннего потребления в последние месяцы влияет общая неопределенность перед предстоящими выборами президента США.

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