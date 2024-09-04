Подключение электроники

Председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов и начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко объявили во вторник о полной готовности электронных систем к началу голосования. И если в масштабах страны волеизъявление онлайн пока носит вспомогательный характер, то в Москве оно претендует на роль основного: по данным Мосгоризбиркома, число горожан, заявивших о желании голосовать бумагой, составило десятые доли процента от общего количества избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

3 сентября Олег Артамонов объявил об успешном окончании тренировки федеральной платформы ДЭГ, проходившей 28–29 августа. По его словам, участие в тестировании приняли 11% от всех избирателей, подавших заявление на ДЭГ (всего таких было почти 630 тыс.). Значимых технических и процедурных проблем не выявлено, а почти все поступившие обращения были связаны с техническими вопросами или проблемами при регистрации на ДЭГ из-за нестыковок в разных базах данных, докладывал господин Артамонов в ходе заключительного семинара по наблюдению за ДЭГ в Общественной палате РФ.

Также в ТИК ДЭГ уже получили списки наблюдателей за онлайн-голосованием, которых направили общественные палаты. Их точное число станет известно после сверки всех данных, но можно «с уверенностью сказать, что избирательные объединения назначили наблюдателей во всех регионах», заверил Олег Артамонов.

По его данным, по состоянию на 2 сентября заявление о голосовании через федеральную систему ДЭГ подали уже почти 865 тыс. человек.

5 сентября в Центризбиркоме пройдет процедура генерации и разделения ключей шифрования для каждого из пяти часовых поясов, где расположены регионы, которые будут использовать ДЭГ, сообщил директор направления ПАО «Ростелеком», конструктор ПТК ДЭГ Дмитрий Кузнецов. По его словам, основное новшество нынешней процедуры — это подписание открытого ключа шифрования электронной подписью. Это делается, чтобы исключить возможность его модификации или подмены перед загрузкой в ПТК ДЭГ, ведь в этом случае расшифровать результаты голосования будет невозможно, объяснил господин Кузнецов. Ключ шифрования традиционно разделят на семь частей, которые до подведения итогов голосования будут храниться у представителей партий и общественности.

Также 5 сентября ключи шифрования ДЭГ разделят в Мосгоризбиркоме (МГИК) — напомним, столица использует свою систему электронного голосования, и цифровое волеизъявление на предстоящих выборах в Мосгордуму станет основным. Для голосования бумажным бюллетенем нужно было до вечера 2 сентября подать специальное заявление в избирком — лично или через портал mos.ru. Всего это сделали около 13,5 тыс. москвичей, сообщила во вторник на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве председатель МГИК Ольга Кириллова. Но с учетом голосующих на дому, военнослужащих, обитателей СИЗО и других категорий избирателей, которым недоступен ДЭГ, в МГИК полагают, что число проголосовавших «бумагой» может достигнуть 200 тыс. «Самая главная задача — создать все условия для того, чтобы московский избиратель сумел реализовать свое активное избирательное право,— сказала госпожа Кириллова.— Мы и технически, и с точки зрения теоретической подготовки надеемся, что сделали все возможное, чтобы наши три самых ответственных дня голосования прошли спокойно, стабильно, профессионально».

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко доложил, что система электронного голосования прошла тестирование и готова к выборам. Однако в момент пиковых нагрузок (традиционно они приходятся на первые 30–40 минут голосования) могут возникнуть «электронные очереди», в этом нет ничего страшного, это нормальная процедура, предупредил господин Костырко. Как сообщалось на заседании штаба, за ходом голосования будут следить порядка 12,7 тыс. наблюдателей от Общественной палаты Москвы. Кроме того, в дни выборов за голосованием традиционно будет вестись видеонаблюдение.

Анастасия Корня