Встречная политика

Президент Владимир Путин за последние три недели провел встречи с большинством врио губернаторов, которые будут участвовать в выборах 6–8 сентября. Без аудиенции остаются пока трое — новые главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Горного Алтая и Кузбасса. Но эксперт призывает не искать в этом скрытого смысла, так как первый избирается через парламент, а у двух других с рейтингами «больших проблем нет».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Шесть из девяти врио губернаторов отчитались в августе перед Владимиром Путиным о ситуации в своих регионах, подсчитал “Ъ”. Началась эта серия встреч 8 августа с беседы с врио главы Курской области Алексеем Смирновым, а затем глава государства встретился с Алексеем Беспрозванных (Калининградская область), Дмитрием Миляевым (Тульская область), Дмитрием Демешиным (Хабаровский край), Георгием Филимоновым (Вологодская область) и Вячеславом Федорищевым (Самарская область).

В предвыборный период Владимир Путин традиционно проводит два цикла встреч с главами регионов. Весной он «благословляет» на участие в избирательной гонке действующих губернаторов, которые хотят продолжить работу, и напутствует свеженазначенных руководителей. Летом, ближе к выборам, глава государства инспектирует результаты их работы.

Повторных встреч с президентом не было у врио глав ХМАО и Республики Алтай Руслана Кухарука и Андрея Турчака, а также у врио кемеровского губернатора Ильи Середюка.

Господа Кухарук и Турчак последний раз виделись с Владимиром Путиным в момент своего назначения — 30 мая и 4 июня соответственно. А господин Середюк общался с главой государства только 28 июня в ходе встречи с выпускниками «школы губернаторов». Добавим, что господин Кухарук — единственный врио, которому предстоит избираться не на прямых выборах, а через парламент.

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Из 16 действующих губернаторов, которые участвуют в выборах, на летнюю встречу с Владимиром Путиным попали четверо — это глава Санкт-Петербурга Александр Беглов, который виделся с президентом дважды, мурманский губернатор Андрей Чибис, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (см. график). Напомним, прямые выборы главы пройдут в этом году в 21 регионе, еще в 4-х главу изберет региональный парламент из кандидатов, внесенных главой государства.

В окружении губернаторов, которые пока не удостоились повторной встречи, проблемы в этом, впрочем, не видят.

«Встреча главы государства и руководителя региона всегда важна и нужна, но в контексте поддержки накануне выборов такой необходимости нет,— заявил “Ъ” источник, близкий к главе Забайкальского края Александру Осипову.— У нас в этом отношении стабильная ситуация». В окружении липецкого губернатора Игоря Артамонова, который последний раз виделся с Владимиром Путиным 22 мая, “Ъ” рассказали, что о повторной встрече речи изначально не шло. «Непосредственно перед выборами встречаются с теми, кто на краю пропасти»,— заявил “Ъ” источник, близкий к главе Калмыкии Бату Хасикову (с ним президент встречался 21 мая).

Политтехнолог Евгений Минченко поясняет, что встреча врио губернаторов с президентом накануне выборов не только поднимает их рейтинг в глазах избирателей, но и дает сигнал местным элитам, особенно если они не едины в поддержке главы. При этом эксперт призывает не искать скрытого смысла в том, что Андрей Турчак и Илья Середюк такой аудиенции не получили: с их рейтингами «больших проблем нет», поэтому оба, скорее всего, просто «не вписались в график». А для каждой из встреч с действующими губернаторами была своя причина, считает господин Минченко: «Беглов — демонстрация особого внимания к Петербургу, Коков — чисто техническая история (20 августа по пути из Азербайджана Владимир Путин посетил три региона Северного Кавказа, включая КБР; кандидатура Казбека Кокова значится в списке, который глава государства внес во вторник на рассмотрение республиканских депутатов.— “Ъ”), Чибис — элемент сопереживания после ранения (4 апреля он пережил покушение.— “Ъ”). А Бабушкин — это близкий губернатор из числа силовиков».

Андрей Прах; Влад Никифоров, Иркутск; Александр Прытков, Воронеж; Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону