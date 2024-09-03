Геноциду подбирают определения

Общественная палата (ОП) РФ провела нулевое чтение законопроекта «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Документ содержит определение понятия «жертв геноцида советского народа», а также регламентирует процедуру поиска и захоронений их останков. Участники обсуждения в целом были единодушны в оценках, но отметили, что трудно дать правовое определение геноцида советского народа, не определив сначала понятие «советский народ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета СФ России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Председатель комитета СФ России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Законопроект, который 3 сентября обсуждали в ОП, в июне этого года внесли в Госдуму депутаты от разных фракций и сенаторы Андрей Клишас, Владимир Полетаев и Руслан Смашнев. «Судебные процессы и расследования нацистских преступлений в области геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны ведутся до сих пор, что свидетельствует о неугасающей актуальности вопроса о правовом закреплении механизма увековечения памяти жертв геноцида советского народа»,— говорится в пояснительной записке.

Инициатива предлагает законодательно закрепить понятие «геноцид советского народа», под которым понимаются «действия нацистской Германии и ее пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР».

Документ определяет формы увековечения памяти жертв геноцида, в числе которых установка мемориалов, создание музеев и выставок, а также «произведений искусства и литературы соответствующего содержания». Отдельно предлагается отрегулировать порядок проведения поисковых работ и процедуры захоронений останков.

В ОП РФ сообщили, что пока лишь 33 региональные палаты обсудили законопроект, 22 из них одобрили текст без замечаний, еще семь — направили свои правки. «Нам важно на законодательном уровне признать и квалифицировать преступления нацистов именно как геноцид советского народа,— пояснила один из авторов инициативы депутат Ольга Занко ("Единая Россия").— Кроме того, у нас в стране нет реестра памятных мест, которые посвящены жертвам геноцида, нет отдельного регулирования этих мест». Госпожа Занко подчеркнула, что погребение останков военнослужащих Советской армии регламентировано отдельным ФЗ, который не распространяется на жертв среди мирного населения.

Общие людские потери СССР в результате Великой Отечественной войны официально оцениваются в 26,6 млн человек. На гражданское население, по данным Росстата, приходится 13,7 млн человек, из них 7,4 млн были преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях. По другим подсчетам, число жертв среди мирных граждан СССР может доходить до 18 млн человек.

Все участники нулевых чтений с воодушевлением комментировали законопроект, а член ОП РФ Александр Асафов даже предложил ввести уголовную ответственность «за отрицание геноцида советского народа». Сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров со своей стороны предложил уточнить понятие «пособников нацистской Германии»: «Сегодня (идет.— “Ъ”) специальная военная операция, мы считаем, что это (прямая и косвенная поддержка действий ВСУ со стороны ряда стран Запада. – “Ъ”) — результат тихого замалчивания в период СССР зверств французского легиона СС, финнов и прибалтов, поляков и румын, чехов и венгров, болгар и греков, итальянцев и испанцев — это далеко не все, кто принимали участие в операциях против гражданского населения СССР в составе СС и вермахта».

Член ОП РФ Армен Гаспарян отметил, что правовой конструкции законопроекта мешает отсутствие юридического определения «советского народа».

Он также не понимает, как будут определять, кому принадлежат останки — гражданским жертвам или «какому-нибудь полицаю»: «Мне бы очень не хотелось потом узнать, что с государственными почестями мы похоронили кости какой-то мрази, которая шла и убивала русских». Господин Гаспарян также отмечает отсутствие ясности в вопросе о том, кто будет заниматься выяснением обстоятельств гибели граждан: по его словам, если это поручить «следователю или прокурору», то у него «вся остальная работа встанет». Дата рассмотрения законопроекта в первом чтении пока неизвестна.

Эмилия Габдуллина