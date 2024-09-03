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Коммерсантъ FM
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Борьба со всем и сразу

У ЦБ Турции новые риски и проблемы

Инфляция в Турции в августе продолжила замедляться — в годовом выражении она составила минимальные за год 51,97% после 61,78% месяцем ранее, следует из материалов статистического института страны (Turkstat). Показатель устойчиво снижается третий месяц подряд и фиксирует промежуточные успехи турецкого центробанка в борьбе с инфляцией. Цена этих успехов в поступающей статистике уже также отражена — во втором квартале 2024 года ВВП страны вырос на минимальные с пандемии 2,5% после увеличения на 5,3% в январе—марте. В таких условиях на ближайших заседаниях совета директоров регулятору придется уделять дополнительное внимание поиску равновесия между борьбой с инфляционными рисками и поддержкой стабильных темпов роста экономики.

Неожиданно резкое торможение роста ВВП Турции дополнительно сузило пространство решений для возглавляемого Фатихом Караханом центробанка страны

Неожиданно резкое торможение роста ВВП Турции дополнительно сузило пространство решений для возглавляемого Фатихом Караханом центробанка страны

Фото: Adem Altan / AFP

Неожиданно резкое торможение роста ВВП Турции дополнительно сузило пространство решений для возглавляемого Фатихом Караханом центробанка страны

Фото: Adem Altan / AFP

Годовая инфляция в Турции в августе снизилась до минимума с июля 2023 года и составила 51,97%, сообщили во вторник в Turkstat. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали ее замедление до 52,2% после июльских 61,8%. Продовольствие в прошлом месяце подорожало на 44,9% в сравнении с августом 2023 года (58,9% месяцем ранее), транспортные услуги — на 29% (46,1%), одежда и обувь — на 29,4% (39,6%). В части секторов при этом фиксировалось ускорение роста цен, наиболее заметное — в коммунальных услугах: 101,5% после 98,5% в июле. Базовая инфляция (без учета продуктов и энергоносителей) в августе составила минимальные с июня 2023 года 51,6% (в июле — 60,2%).

Продолжающееся третий месяц подряд заметное замедление роста цен (еще в мае показатель составлял 75,45%), на которое и рассчитывали в турецком центробанке, фиксирует его промежуточные успехи в борьбе с инфляцией.

Напомним, ради ее замедления на заседании 20 августа регулятор в пятый раз подряд оставил ключевую ставку на максимальном за более чем 20 лет уровне 50% годовых (см. “Ъ” от 21 августа). Заявление турецких монетарных властей тогда было заметно осторожнее предыдущих: в частности, в нем содержалось напоминание о том, что пространство для повышения ключевой ставки при недостижении целевых ориентиров сохраняется.

Отметим, повышения ставки из-за неясных перспектив в достижении инфляционных целей летом ждали в Goldman Sachs. Теперь же на фоне ее сохранения на прежнем уровне инвестбанк ждет продолжения роста курса доллара к национальной турецкой валюте — аналитики предполагают, что он превысит отметку 36 лир за $1 на горизонте ближайших трех месяцев (сейчас — около 34 лир за $1, и это антирекорд). Хотя центробанк и намерен укрепить национальную валюту, с учетом поступающих данных о динамике ВВП сценарий, при котором ради этого регулятор вновь вернется к повышению ставки, сейчас выглядит наименее вероятным. Главным образом потому, что рост экономики Турции во втором квартале заметно замедлился.

По данным Turkstat, во втором квартале ВВП вырос на 2,5% (5,3% — в первом). В последний раз показатели ниже этого значения фиксировались во втором квартале 2020 года, то есть в начале пандемии COVID-19.

Заметно медленнее расширялись в апреле—июне и потребительские (1,6% после 6,8% в январе—марте), и государственные (0,7% после 5,4%) расходы. Объем экспорта во втором квартале не изменился, импорта — сократился на 5,7% (в первом — фиксировалось снижение на 3%).

Что даст Турции вступление в БРИКС

Сама по себе динамика, отразившаяся в свежей статистике, неожиданностью не стала — рынок ждал замедления экономики на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики и сжатия деловой активности. Однако предполагалось, что рост во втором квартале составит как минимум 3,2%. Фактический же показатель, вероятно, серьезно усложнит для турецкого ЦБ принятие решений на ближайших заседаниях: ощутимое замедление экономического роста может усилить требования смягчения денежно-кредитной политики. До сих пор предполагалось, что для достижения инфляционных целей удерживать ключевую ставку на нынешнем уровне центробанк будет как минимум до ноября — такие оценки приводились в том числе в прогнозах Bank of America и Morgan Stanley. Теперь же «ориентир» сдвинут на октябрь.

Кристина Боровикова

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