Борьба со всем и сразу

Инфляция в Турции в августе продолжила замедляться — в годовом выражении она составила минимальные за год 51,97% после 61,78% месяцем ранее, следует из материалов статистического института страны (Turkstat). Показатель устойчиво снижается третий месяц подряд и фиксирует промежуточные успехи турецкого центробанка в борьбе с инфляцией. Цена этих успехов в поступающей статистике уже также отражена — во втором квартале 2024 года ВВП страны вырос на минимальные с пандемии 2,5% после увеличения на 5,3% в январе—марте. В таких условиях на ближайших заседаниях совета директоров регулятору придется уделять дополнительное внимание поиску равновесия между борьбой с инфляционными рисками и поддержкой стабильных темпов роста экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неожиданно резкое торможение роста ВВП Турции дополнительно сузило пространство решений для возглавляемого Фатихом Караханом центробанка страны

Фото: Adem Altan / AFP Неожиданно резкое торможение роста ВВП Турции дополнительно сузило пространство решений для возглавляемого Фатихом Караханом центробанка страны

Фото: Adem Altan / AFP

Годовая инфляция в Турции в августе снизилась до минимума с июля 2023 года и составила 51,97%, сообщили во вторник в Turkstat. Аналитики, опрошенные Trading Economics, прогнозировали ее замедление до 52,2% после июльских 61,8%. Продовольствие в прошлом месяце подорожало на 44,9% в сравнении с августом 2023 года (58,9% месяцем ранее), транспортные услуги — на 29% (46,1%), одежда и обувь — на 29,4% (39,6%). В части секторов при этом фиксировалось ускорение роста цен, наиболее заметное — в коммунальных услугах: 101,5% после 98,5% в июле. Базовая инфляция (без учета продуктов и энергоносителей) в августе составила минимальные с июня 2023 года 51,6% (в июле — 60,2%).

Продолжающееся третий месяц подряд заметное замедление роста цен (еще в мае показатель составлял 75,45%), на которое и рассчитывали в турецком центробанке, фиксирует его промежуточные успехи в борьбе с инфляцией.

Напомним, ради ее замедления на заседании 20 августа регулятор в пятый раз подряд оставил ключевую ставку на максимальном за более чем 20 лет уровне 50% годовых (см. “Ъ” от 21 августа). Заявление турецких монетарных властей тогда было заметно осторожнее предыдущих: в частности, в нем содержалось напоминание о том, что пространство для повышения ключевой ставки при недостижении целевых ориентиров сохраняется.

Отметим, повышения ставки из-за неясных перспектив в достижении инфляционных целей летом ждали в Goldman Sachs. Теперь же на фоне ее сохранения на прежнем уровне инвестбанк ждет продолжения роста курса доллара к национальной турецкой валюте — аналитики предполагают, что он превысит отметку 36 лир за $1 на горизонте ближайших трех месяцев (сейчас — около 34 лир за $1, и это антирекорд). Хотя центробанк и намерен укрепить национальную валюту, с учетом поступающих данных о динамике ВВП сценарий, при котором ради этого регулятор вновь вернется к повышению ставки, сейчас выглядит наименее вероятным. Главным образом потому, что рост экономики Турции во втором квартале заметно замедлился.

По данным Turkstat, во втором квартале ВВП вырос на 2,5% (5,3% — в первом). В последний раз показатели ниже этого значения фиксировались во втором квартале 2020 года, то есть в начале пандемии COVID-19.

Заметно медленнее расширялись в апреле—июне и потребительские (1,6% после 6,8% в январе—марте), и государственные (0,7% после 5,4%) расходы. Объем экспорта во втором квартале не изменился, импорта — сократился на 5,7% (в первом — фиксировалось снижение на 3%).

Сама по себе динамика, отразившаяся в свежей статистике, неожиданностью не стала — рынок ждал замедления экономики на фоне сохранения жесткой денежно-кредитной политики и сжатия деловой активности. Однако предполагалось, что рост во втором квартале составит как минимум 3,2%. Фактический же показатель, вероятно, серьезно усложнит для турецкого ЦБ принятие решений на ближайших заседаниях: ощутимое замедление экономического роста может усилить требования смягчения денежно-кредитной политики. До сих пор предполагалось, что для достижения инфляционных целей удерживать ключевую ставку на нынешнем уровне центробанк будет как минимум до ноября — такие оценки приводились в том числе в прогнозах Bank of America и Morgan Stanley. Теперь же «ориентир» сдвинут на октябрь.

Кристина Боровикова