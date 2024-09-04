Круг леопарда

Группа «Аукцыон» выдерживает очередную паузу в звукозаписи, однако ее лидер Леонид Федоров продолжает активно работать соло, а также выпускает совместные записи с давними друзьями. На этот раз свет увидел альбом «Леопард» на стихи немецкого русскоязычного поэта Александра Дельфинова. Пластинку послушал Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ulitka Фото: Ulitka

Предыдущий альбом Леонида Федорова «Мир» вышел в мае. Такая производительность совсем не атрибут графомании, два-три альбома в год для Леонида Федорова — привычное дело. Связано это с тем, что в круг его интересов входит множество поэтов, здравствующих и ушедших, каждый из которых — отдельный мир. И пока пишется очередной альбом Федорова, в другой части его «творческой лаборатории» вызревает новый альянс с мэтрами. Это и Дмитрий Озерский, с которым Леонид Федоров работает в «Аукцыоне», и Михаил Король, на стихи которого Леонид Федоров и Игорь Крутоголов сочинили балет «Ашера» (см. “Ъ” от 9 августа 2023 года), и незабвенный Анри Волохонский, и обэриуты, и даже Уильям Блейк, переводить которого для альбома «Блэйк» (2021) ему помогал Александр Дельфинов.

Александр Дельфинов (настоящая фамилия — Смирнов-Гринберг) родился в 1971 году в Москве, а 30 лет спустя переехал в Германию. В России его пенатами были журнал «Птюч», арт-группа ПГ и клуб «Пушкинг». В Германии он продолжил не только сочинять стихи, но и формировать арт-среду. Среди прочего — развивал культуру поэтических слэмов и участвовал в создании русскоязычного театрально-поэтического проекта PANDA Platforma. Будучи блестящим шоуменом, наполовину слэмером, наполовину стендапером, он прекрасно понимает, как поэзия работает на сцене, перед аудиторией.

Альбом «Леопард» состоит из 14 песен, которые Леонид Федоров вместе с давним израильским компаньоном Игорем Крутоголовым написал на тексты Александра Дельфинова, никак между собой не связанные. Они сами по себе не составляют никакого законченного цикла. И уж тем более, сочиняя эти стихи, автор не представлял себе песни. Он отсылал тексты один за другим своему старому знакомому, руководствуясь простым желанием делиться новым с теми, кто может его оценить. «И вот передо мной окончательный вариант, 14 вещей, где есть музыка, голоса, таинственное звучание, мерцание и, конечно, слова,— сообщает публике Александр Дельфинов, описывая ощущения от "Леопарда".— И поскольку эти вещи составляют последовательность, для меня неожиданную и захватывающую, то и мое собственное отношение к этим стихотворным текстам внезапно становится иным, словно я получил возможность взглянуть со стороны на самого себя, пишущего сейчас эти слова».

В описании альбома Дельфинов упоминает некий «наш фильм» — так авторы часто говорят о музыкальных альбомах, имея в виду законченность сюжета. Леонид Федоров экранизировал одну из песен альбома, заглавную, нарядившись вместе с женой и издателем Лидией Федоровой в карикатурные леопардовые наряды. Этот клип, как и большинство видеоработ Федорова, решен в ироничном низкобюджетном ключе, а текст Дельфинова, как это опять же нередко бывает у Федорова, с легкомысленностью визуального и музыкального ряда диссонирует. И в этой же, первой песне альбома есть тот тип стиха с особой аллитерацией, который Федорову особенно мил и который идеально сочетается с его музыкой: «Убежище дано везде нам, в секретных схемах сонных карт, когда по потолку и стенам во тьме крадется леопард». Типичный для Федорова расшатанный ритм словно баюкает героев на детских качелях — и, опять же по традиции, неожиданно меняется, зависает, впуская в аранжировку электрогитару, а потом возвращает песне ее течение. Благодаря участию Игоря Крутоголова, как инструментальному и композиторскому, так и вокальному, альбом обретает дополнительный объем. Песням Федорова нравится, говоря совсем грубо, ходить по кругу; Крутоголову к лицу речитатив. И то и другое подходит стихам Дельфинова.

Говоря о том, что происходит с лирическим героем в этой и прочих песнях, Дельфинов упоминает усталость, сон, пробуждение, поиски своего места, желание собрать распадающийся на кусочки мир. Этот персонаж вроде бы спит, то ли в комнате, то ли в лесу, но одновременно и проходит все 14 стадий своего пути, находясь в диалоге со своим грозным оппонентом: то ли хищным зверем, то ли человеком, наносящим смертельные раны. Таким увидел альбом удивленный автор стихов. Он вполне допускает, что у слушателя картинка может быть другой. Главное, чтобы слушатель захотел увидеть и, главное, услышать свою собственную историю.