В Нижнем Тагиле нашли мертвой пропавшую девочку после четырех дней поиска

В Нижнем Тагиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили мертвой 11-летнюю девочку, пропавшую 31 августа, сообщается в официальной группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальная страница «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт» Фото: официальная страница «ВКонтакте» поискового отряда «ЛизаАлерт»

По данным источника «Ъ-Урал», следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В СУ СКР по Свердловской области от комментариев отказались. По данным портала Е1, тело девочки обнаружили в подвале дома по ул. Юности в Нижнем Тагиле. По данным издания, в Москве задержали подозреваемого в исчезновении и убийстве несовершеннолетней. Он якобы снимал квартиру в соседнем подъезде, где жила семья девочки, в его квартире были обнаружены следы крови.

«С заявлением о пропаже дочери обратился отец. Он рассказал, что Настя ушла на прогулку с его разрешения и не вернулась домой в назначенное время», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, в поисковых мероприятиях участвовали сотрудники уголовного розыска, служба участковых уполномоченных, отдел по делам несовершеннолетних, ППС и подразделения по охране общественного порядка — всего около 140 человек.

Мария Шараева