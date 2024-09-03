В школы Екатеринбурга требуются еще 112 учителей

Школам Екатеринбурга не хватает 112 учителей, сообщила директор департамента образования администрации города Инна Гумбатова в эфире ОТВ. Решать эту проблему будут как дополнительной нагрузкой педагогов, так и привлечением студентов старших курсов педвузов и училищ и переквалификацией педагогов допобразования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Она также добавила, что ежегодно в Екатеринбург приезжают около 300 молодых учителей из Челябинской и Оренбургской областей, Перми и Уфы, в частности, из-за высокой зарплаты. «У нас на данный период средняя заработанная плата 76 тыс. руб. для педагогов. Это достойно, особенно для учителей из малых городов, соседних регионов или даже нашего региона, и педагоги идут с удовольствием»,— сказала Инна Гумбатова.

Напомним, в Свердловской области потребность в учителях выросла на 32% — к началу учебного года, с января по август, работодатели опубликовали 3,3 тыс. вакансий для педагогов. Средняя предлагаемая зарплата для педагогов на Среднем Урале увеличилась на 20% и составила 44 тыс. руб., при этом диапазон средних зарплат по России составляет примерно от 34 тыс. до 70 тыс. руб.

Ирина Пичурина