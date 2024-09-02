Первый белорусский

В возрасте 86 лет скончался Александр Медведь. Одна из главных легенд советского спорта и, видимо, самая главная легенда спорта белорусского, тяжеловес Медведь, несмотря на то что царил в вольной борьбе более полувека назад, выиграв в 1960-е и 1970-е три олимпийских золота и множество других наград, до сих пор остается олицетворением всего, из чего складывается успех в этом виде,— мощи, техники, интеллекта и невероятного мужества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Александр Медведь в 1972 году

Фото: Фото Вячеслава Ун Да-сина / Фотохроника ТАСС, Вячеслав Ун Да-син / ТАСС Заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Александр Медведь в 1972 году

Фото: Фото Вячеслава Ун Да-сина / Фотохроника ТАСС, Вячеслав Ун Да-син / ТАСС

Исключительность Александра Медведя неплохо описывает и обязательный набор сухих цифр: трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, обладатель кучи других престижных наград. С того момента, как в 1972 году Медведь покинул спорт, появились лишь два борца, которые по числу добытых ценнейших призов смогли превзойти его — отечественная легенда Александр Карелин, тоже взявший три золота Олимпиад, и легенда кубинская Михаин Лопес, летом в Париже выигравший аж пятое. Но оба они, и Карелин, и Лопес — представители борьбы греко-римской, «классики». А в вольной до сих пор нет никого, кого можно было бы поставить рядом с Медведем. Собственно, когда международная борцовская федерация в нулевые определяла лучшего вольника столетия, она, кажется, нисколько и не колебалась с выбором — естественно, Александр Медведь.

Впрочем, цифры исчерпывающего представления о природе и яркости его феномена все-таки не дают. Чтобы оценить, прочувствовать его, нужно знать некоторые детали.

Нужно, например, знать, что Александр Медведь, в котором всегда тянуло увидеть человека, словно рожденного для борьбы, вообще-то начал заниматься ею серьезно, лишь после того как отправился служить в армию, то есть в таком возрасте, когда начинать вроде бы уже поздно. Оказалось, что на него правило не распространяется — вскоре Медведь уже побеждал всех не только в Белоруссии, но и на союзном, а потом и на международном уровне, заставляя изумляться богатству своего технического арсенала и легкостью, с которой он его применяет. Он был хорош и в стойке, и в партере, он исполнял все возможные броски — с захватом головы, ног, а на тренировках демонстрировал какую-то невероятную силу и резкость, хоть отправляй биться за награды в тяжелую или легкую атлетику: ясно же, что и там все срастется.

Нужно знать, что каждую из трех своих Олимпиад Александр Медведь выигрывал во многом вопреки обстоятельствам, встававшим на пути барьерам, которые угробили бы кого угодно.

Перед дебютной, в Токио в 1964 году, Медведю пришлось срочно сбрасывать десяток килограммов из-за того, что его заявили в полутяжелую категорию. В супертяжелой у СССР и без него был выдающийся борец — Александр Иваницкий, но золотых медалей требовалось как можно больше. Такая сгонка веса чревата нехорошими последствиями. Медведь с ней справился.

В 1968 году Олимпиада проходила в Мехико, а всем было хорошо известно, что на высокогорье Александр Медведь, теперь уже супертяж, чувствует себя, как правило, скверно — такая специфика организма. А тут еще и жуткая жара… Он выигрывал схватки, практически теряя к финишу сознание, а в поединке против знаменитого немца Вильфрида Дитриха выбил палец. Трибуны в шоке наблюдали, как во время уже объявленного медицинского перерыва вместо того, чтобы мучительно думать, сниматься сразу или попробовать после помощи врача потерпеть без больших шансов на выигрыш, советский чемпион сам себе одним быстрым движением ставит сустав на место и как ни в чем не бывало идет добивать тоже, кажется, ошалевшего Дитриха.

На Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году Александру Медведю доверили при наличии в советской сборной целого отряда грандиозных спортивных героев особенную миссию — нести государственный флаг на церемонии открытия, а на ковре его ждал особенный соперник.

Американцы сделали ставку на Криса Тейлора, человека-гору. Сейчас при существующих в борьбе ограничениях он бы просто не смог заявиться на турнир. В то время ограничений не было, и про 200-килограммового гиганта, умеющего не так уж плохо бороться, думали, что уж с ним-то у Медведя, весившего чуть ли не на центнер меньше оппонента, будут проблемы. Проблемы были, но не такие уж серьезные. В конце концов зрителям довелось насладиться изумительным зрелищем: Тейлор, только что уверенный в том, что уж позорно-то проиграть никак не может, летит лицом на настил, пойманный на почти незаметный взгляду бросок, и становится очередной жертвой умевшего прочитать и просчитать кого угодно Медведя, от которого больше всего досталось все же не Крису Тейлору, а болгарину Осману Дуралиеву.

Не родись когда-то советский гений, это он, может быть, превратился бы в лицо вольной борьбы. Но фантастический дар Дуралиева, как стекло о крепкий камень, раскололся о мощь и интеллект Александра Медведя: восемь решающих схваток на топовых турнирах — восемь поражений великолепного болгарского борца. Последнее — как раз на мюнхенской Олимпиаде, прощальной для Медведя, который после нее, конечно, из спорта никуда не ушел, занимаясь тренерской и преподавательской деятельностью в Минске, а время от времени выполняя роль, ему идеально подходившую,— безупречного спортивного символа. Именно он зачитывал перед стартом Олимпиады 1980 года в Москве олимпийскую клятву от лица судей, именно он нес флаг Белоруссии на церемонии открытия Олимпиады 2004 года в Афинах — редкая честь для давно закончившего спортсмена. Разные эпохи, разные страны, связанные в том числе и его, несравненного вольника, талантом и заслугами.

Алексей Доспехов