В 2024 году Сочи примет рекордные 8 млн туристов

По итогам 2024 года Сочи планирует достичь нового рекорда по количеству туристов — 8 млн человек. Положительная динамика наблюдается уже сейчас, основываясь на результатах прошедших месяцев и активном бронировании, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

В период с июня по август курорт принял 3,2 млн человек. С начала года общий поток туристов составил 5,7 млн.

Все объекты туристической инфраструктуры показывают положительные результаты: горные курорты увеличили посещаемость на 10%, а рекреационные зоны национального парка и заповедника — почти на 30%. Самым посещаемым месяцем стал август, когда одновременно в городе находилось до 220 тыс. туристов, а загрузка составила 93,2% (1,13 млн человек) в 2024 году по сравнению с 92,9% (1,08 млн человек) в 2023 году.

С начала года число иностранцев, прибывших в Сочи с целью туризма, составило почти 9 тыс. человек. В основном они прибыли из стран Персидского залива.

Мэр Сочи выразил благодарность всем гостям за выбор курорта и отметил важную роль работников индустрии гостеприимства, которые обеспечивали комфорт для отдыхающих. В этом сезоне комфортное пребывание на курорте обеспечивали 50 тыс. сотрудников.

Мария Удовик