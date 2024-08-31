В Самаре ликвидируют МП «Жилсервис»

Самарское муниципальное предприятие «Жилсервис» будет ликвидировано. Распоряжение исполняющего обязанности главы города Александра Андриянова опубликовано на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Предприятие ликвидируют за счет собственных средств в размере более 23 млн руб. Курировать эту процедуру будет департамент управления имуществом. Работы должны быть проведены до 30 сентября текущего года.

В документе мэрии отмечается, что ликвидация МП «Жилсервис» повысит эффективность использования муниципального имущества. Процедура проводится в соответствии с федеральным законом о защите конкуренции и поправками в ФЗ о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

МП «Жилсервис» находится на улице Самарской, 34. Оно является управляющей компанией, которая обслуживает 430 домов в городе.

До этого самарские власти пытались спасти МП «Жилсервис» от банкротства. Для этого они направляли многомиллионные суммы на поддержку предприятия. В частности, в 2022 году на указанные цели муниципальный бюджет выделил шесть млн руб.

Георгий Портнов