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В Самаре ликвидируют МП «Жилсервис»

Самарское муниципальное предприятие «Жилсервис» будет ликвидировано. Распоряжение исполняющего обязанности главы города Александра Андриянова опубликовано на сайте городской администрации.

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Предприятие ликвидируют за счет собственных средств в размере более 23 млн руб. Курировать эту процедуру будет департамент управления имуществом. Работы должны быть проведены до 30 сентября текущего года.

В документе мэрии отмечается, что ликвидация МП «Жилсервис» повысит эффективность использования муниципального имущества. Процедура проводится в соответствии с федеральным законом о защите конкуренции и поправками в ФЗ о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.

МП «Жилсервис» находится на улице Самарской, 34. Оно является управляющей компанией, которая обслуживает 430 домов в городе.

До этого самарские власти пытались спасти МП «Жилсервис» от банкротства. Для этого они направляли многомиллионные суммы на поддержку предприятия. В частности, в 2022 году на указанные цели муниципальный бюджет выделил шесть млн руб.

Георгий Портнов

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