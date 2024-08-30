Наказание агрессора

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение отстранить спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева от любой футбольной деятельности на год и еще на два года — условно. Причиной стали агрессивные действия Андреева после поражения его команды от «Ростова» (2:3) в матче пятого тура Российской премьер-лиги. В протоколе встречи указано, что он сначала схватил за руку резервного арбитра, а затем мешал покинуть поле остальным членам судейской бригады. После матча Андреев нецензурно высказался о решениях рефери, за что получил штраф в размере 300 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Андреев

Фото: ФК «Оренбург» Дмитрий Андреев

Фото: ФК «Оренбург»

Решения, принимаемые судьями в первых турах нового сезона Российской премьер-лиги, вызывают разную реакцию со стороны футбольных функционеров. Позитивную — почти никогда. А вот вариантов негативной много. В большинстве клубов по старинке возмущаются на пресс-конференциях. Махачкалинское «Динамо» опубликовало открытое письмо, в котором подвергло критике и само судейство, и систему наказания арбитров за ошибки.

Больше всех пока отличился спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев. После выездного матча пятого тура чемпионата России против «Ростова» (2:3) он выражал свое недовольство работой рефери, как выяснилось, чересчур яростно. В той встрече «Оренбург» вел со счетом 2:0 к перерыву, но во втором тайме пропустил три безответных мяча, причем последний — с пенальти, назначенного в добавленное ко второму тайму время. Из протокола следует, что после финального свистка Андреев пришел в зону резервного арбитра, «схватил его за руку и, болезненно сжав ее, в агрессивной манере потянул в свою сторону», а затем «не покидал зоны входа в тоннель, ожидая судейскую бригаду, в агрессивной манере демонстрировал жесты в сторону главного арбитра матча и преграждал путь судейской бригаде в подтрибунном помещении». Находиться у кромки поля спортивный директор «Оренбурга» не имел права, поскольку не был включен в заявку.

Вскоре после этого Андреев вышел в микст-зону, где нецензурно высказался по поводу судейства в беседе с журналистами, а также поздравил главного арбитра Владислава Безбородова с победой «Ростова».

Решения, принятые бригадой в том матче, кстати, были позже поддержаны руководством РФС. Председатель судейского комитета организации Павел Каманцев заявил об «очень высоком уровне судейства», обратив внимание на то, что «в самом спорном ключевом эпизоде матча решение было принято в пользу "Оренбурга"».

По итогам разбирательства Андреев был отстранен от футбольной деятельности на год (и еще на два года условно), а также оштрафован на 300 тыс. руб. Для Российской премьер-лиги это беспрецедентная мера. Да, сами по себе длительные отстранения бывали.

Вспоминается, например, история с бывшим спортивным директором «Чайки» Олегом Баяном: того сначала дисквалифицировали на два года за ставки, а затем — пожизненно за организацию договорных матчей. Впрочем, к критике работы рефери это отношения не имело.

Объясняется примененная в отношении Андреева санкция просто: в пункте 5 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС сказано, что за «оказание физического воздействия» на судей официальное лицо клуба может наказываться «запретом на осуществление любой связанной с футболом деятельности в отношении виновного официального лица клуба на срок от 6 месяцев до 2 лет». Реплики Андреева рассматривались отдельно (именно за это был назначен штраф), и сами по себе они не послужили бы причиной для настолько сурового наказания.

Роман Левищев