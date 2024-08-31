Потренировались на условных кандидатах

Более 70 тыс. человек приняли участие в тренировке дистанционного электронного голосования (ДЭГ), проходившей на федеральной технической платформе 28–29 августа, следует из статданных ПАО «Ростелеком». Напомним, что участвовать в тренировке могли жители 25 регионов, принявших решение о применении ДЭГ на предстоящих 8 сентября выборах, не считая Москвы, которая использует собственную платформу.

В ходе тестирования избиратель мог получить полный комплект электронных бюллетеней в соответствии с его активным избирательным правом, но в бюллетенях фигурировали «Кандидат Кандидатович Кандидатов» и условная «Партия» под разными номерами.

Всего на момент начала тренировки в списки участников ДЭГ было включено 629 863 избирателя, бюллетень получили 70 089 из них, таким образом, явка составила 11%. Самую высокую продемонстрировали Кострома (27% от зарегистрировавшихся на ДЭГ), Екатеринбург (22%) и республика Коми (19%). Самую низкую — Алтайский край (5%), Вологда и Марий Эл (по 6%).

Анастасия Корня