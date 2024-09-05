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Коммерсантъ FM
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Туристов расселили по новым отелям

В России увеличивается номерной фонд гостиниц

Гостиничный рынок, серьезно пострадавший во время пандемии, как большинство сегментов коммерческой недвижимости, стал восстанавливаться. В России это происходит за счет роста внутреннего турпотока, а также благодаря стимулированию путешествий по стране граждан дружественных государств, в основном из Китая, Индии и с Ближнего Востока. Уже в будущем году, как ожидают консультанты, объемы ввода в эксплуатацию новых отелей по всей стране превысят показатели текущего.

Гостиничный бизнес в РФ стал восстанавливаться благодаря желанию россиян путешествовать по стране и притоку интуристов

Гостиничный бизнес в РФ стал восстанавливаться благодаря желанию россиян путешествовать по стране и притоку интуристов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Гостиничный бизнес в РФ стал восстанавливаться благодаря желанию россиян путешествовать по стране и притоку интуристов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пандемия привела к сокращению активности на гостиничном рынке, этот форс-мажор глобального уровня вынудил девелоперов приостановить ранее начатые проекты по строительству отелей, вспоминает руководитель направления стратегического консалтинга компании Nikoliers Олег Германенко. Но сейчас на рынке появился драйвер — развитие внутреннего и въездного туризма.

По подсчетам гендиректора IBC Real Estate Алексея Ефимова, в первой половине 2024 года только в Москве турпоток увеличился на 17% год к году, до 10,3 млн поездок. Это, по словам эксперта, позволило нарастить загрузку столичных отелей: по итогам января—июля 2024 года этот показатель составил 75%.

Также положительно на развитии гостиничного бизнеса, а точнее, на строительстве новых объектов, скажется активная господдержка сегмента в рамках нацпроекта по развитию туризма, рассчитывает региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group Ольга Широкова. Такая поддержка предусматривает предоставление льготного кредитования для создания туристической инфраструктуры, налоговые льготы и субсидии.

Это также позволяет увеличивать привлекательность гостиничного сегмента в глазах потенциальных инвесторов, считает госпожа Широкова.

Власти Москвы решают проблему дефицита средств размещения в городе, поддерживая гостиничные проекты в рамках программы комплексного развития территорий, добавляет партнера CMWP Марина Усенко.

По данным эксперта, уже по итогам 2024 года качественный номерной фонд Москвы может увеличиться по сравнению с прошлым годом более чем вдвое, на 875 комнат. К этому времени ожидается ввод в столице шести новых отелей. В целом же по России рост также составит два раза, до 2 тыс. номеров, подсчитали в Nikoliers. В CMWP говорят, что сопоставимый показатель был зафиксирован в 2018 году, когда в Москве проходили основные матчи в рамках чемпионата мира по футболу.

Регионы не отстают

По данным консалтинговой компании Ricci, с развитием внутреннего туризма интерес инвесторов все чаще направлен на регионы: на них пришлось 48% от общего объема трансакций в гостиничном сегменте. Наиболее активными регионами по строительству гостиниц являются Краснодарский край, Кабардино-Балкария и Кемеровская область, отмечает Олег Германенко. Среди самых крупных объектов можно выделить гостиницу Cosmos на 1 тыс. номеров уровня «пять звезд» в Геленджике, «Azimut Парк Отель» уровня «четыре звезды» на 400 номеров в Анапе. А туроператор Alean планирует построить гостиницу в Сочи на 2,5 тыс. номеров через два года.

Активному развитию гостиничной недвижимости в регионах способствует реализация крупных проектов в рамках той же господдержки туриндустрии. Например, в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» в течение пяти-шести лет предполагается строительство круглогодичных курортов на побережьях Азовского, Балтийского, Каспийского, Черного, Японского морей и озера Байкал, проект оценивается в 100 млрд руб. В начале 2025 года будет представлен проект «Большая Волга».

Тем не менее региональных отелей современного формата все еще крайне мало, а отели в популярных туристических локациях полностью забронированы в периоды высокого спроса, добавляет Ольга Широкова. Из-за этой проблемы IFK Hotel Management, по словам управляющего партнера компании Марселя Измайлова, запустила по франшизе сеть отелей «Смородина», что позволит инвестору построить объект на 40–50 номеров даже в маленьком городе.

Впрочем, качественных гостиниц по-прежнему не хватает в крупных городах, где уже наблюдается серьезный приток туристов. К примеру, Москва, Санкт-Петербург и Сочи являются городами с обеспеченным номерным фондом, но нехватка гостиниц все равно ощутима, отмечает Олег Германенко. С начала года номерной фонд Москвы увеличился на 529 номеров, а в Санкт-Петербурге — на 276 единиц, подсчитали в IBC Real Estate.

Доходы растут вслед за турпотоком

По данным IBC Real Estate, по итогам первой половины 2024 года доходность на номер в столичных гостиницах выросла на 51% год к году. В основном такая динамика связана с ростом средней цены на номер: по подсчетам компании, показатель увеличился на 40% год к году.

Еще одной причиной роста стоимости является увеличение операционных расходов, говорится в исследовании IBC Real Estate. Туристические поездки в Москву, как правило, краткосрочные, это увеличивает затраты отельеров, считают в компании. В среднем по России средний тариф увеличился на 26%, подсчитал руководитель компании Hotel Advisors Сергей Данильченко. По его мнению, динамика прироста средней цены уже достигла своего пика, после чего следует ожидать стагнации.

В то же время пока, кажется, объективных причин для этого нет. Россияне продолжают путешествовать по стране. По данным Росстата, объем туристического потока в России составил 56,2 млн поездок, увеличившись на 5% год к году. Так, число турпоездок в центре страны за январь—май 2024 года увеличилось на 9% год к году, до 19,9 млн. В этой части страны, помимо Москвы и Подмосковья, приоритетными направлениями являются города Золотого кольца России.

Большой объем турпотока также фиксируется на северо-западе России, где, помимо Санкт-Петербурга, есть интересные туристические локации в Карелии, Архангельской и Калининградской областях. Кроме того, в последние годы активно развивается туристический бизнес в Мурманской области. По данным Росстата, число турпоездок в Северо-Западном федеральном округе за январь—май текущего года увеличилось на 13% год к году, до 10,8 млн.

В России сейчас наблюдается бум не только внутреннего туризма. В страну стали активно приезжать интуристы, что связано с восстановлением организованных туров для иностранцев и отменой виз для граждан дружественных стран, а это в основном Китай, Индия, государства Ближнего Востока. Это позитивно сказалось на статистике. По данным Росстата, въездной турпоток в РФ за январь—июль 2024 года вырос на 14% год к году, до 3,9 млн. В Минэкономики прогнозируют рост этого показателя по итогам 2024-го на 30% по сравнению с прошлым годом.

Вслед за ростом турпотока последует и увеличение объемов нового строительства гостиничных объектов, уверены эксперты, опрошенные "Ъ-Коммерческая недвижимость". По данным Олега Германенко, сейчас в России в стадии строительства находится примерно 45 гостиниц. Ожидается, что в 2025 году объем ввода новых номеров превысит показатели 2024-го и составит около 814 комнат, отмечает эксперт. Ольга Широкова ожидает дальнейшего роста рынка в сегменте апарт-отелей — их доля в объеме номерного фонда Москвы сейчас составляет 14%. Этот сегмент будет развиваться из-за высокого спроса на долгосрочное проживание и инвестиционной привлекательности, добавляет она.

София Мешкова

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