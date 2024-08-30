Суд не поверил избирателям, что это они ставили подписи за кандидатов в гордуму Ульяновска

В пятницу, 30 августа, экс-кандидаты в депутаты Ульяновской городской думы дизайнер Евгений Краснов и директор ООО «Сфера ЖКХ» Наиль Юсупов подали кассационные жалобы в Шестой кассационный суд (Самара) на решение районного и областных судов, отказавшихся признать, что все подписи поставлены реальными избирателями. Неделей ранее свою кассационную жалобу направил экс-кандидат в депутаты, исполнительный директор ульяновской общественной организации «Центр по защите прав потребителей», независимый юрист Константин Толкачев. Всем им районный Ленинский суд Ульяновска отказал в удовлетворении исков к территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ленинского района (является организующей комиссией по выборам в гордуму).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Довыборы в гордуму Ульяновска по состоятся в единый день голосования, 8 сентября, по девяти одномандатным округам, в которых кандидаты по разным причинам сложили полномочия. На эти довыборы заявились кандидатами 10 самовыдвиженцев зарегистрирован только один — Владимир Шеянов, в прошлом депутат гордумы V и VI созывов. Один самовыдвиженец не предоставил документы, еще один снял свою кандидатуру. Семерым кандидатам было отказано в регистрации в связи с недостаточным количеством подписей. У Светланы Марининой (акушер-гинеколог ЦК МСЧ, 38 округ) не хватило двух подписей, у Наиля Юсупова и Евгения Краснова — десяти, у Ивана Захарова (слесарь «ГазСервис», 26 округ) восьми, у Фариды Халимовой (пенсионерка, 29 округ) шести, у Елены Комаровой (пенсионерка, 31 округ) — десяти. У Константина Толкачева признаны недействительными все 74 подписи в связи с тем, что «он нарушил форму подписного листа» — вместо дня, месяца и года рождения, указал только год рождения. Кроме того, комиссия у него признала недействительными 16 подписей.

Константин Толкачев, Евгений Краснов, Наиль Юсупов и Фарида Халимова подали иски в суд к избиркому, настаивая на том, что все их подписи действительные, и их поставили реальные избиратели. Они заявляли в исках, что ТИК подошла к проверке подписей «формально и предвзято» придираясь к почерку избирателей, мелким ошибкам в написании адреса. «Хотя даже криминалисты УМВД убедились в том, что эти люди проживают реально по указанным адресам», — пояснила «Ъ-Волга» Фарида Халимова. Евгений Краснов и Наиль Юсупов привели в суд почти всех своих избирателей, подписи которых были признаны недействительными, и те в суде подтвердили, что подписи ставили именно они, однако суд поверил эксперту, который продолжал заявлять, что он все равно сомневается в достоверности подписей. Районный суд в удовлетворении всех четырех исков отказал. Константин Толкачев, Евгений Краснов и Наиль Юсупов подали иски в областной суд, но и тот согласился с выводами районного суда. С этого момента решение избиркома об отказа кандидатам в регистрации вступило в силу. Трое самовыдвиженцев, направивших кассационные жалобы, продолжают настаивать на достоверности всех подписей и формальном подходе комиссии, также они указывают на многочисленные нарушения процессуального кодекса со стороны суда. Они надеются, что кассационная инстанция подойдет к рассмотрению их жалоб объективно и примет решение о регистрации кандидатов еще до начала выборов.

Подобные решения уже были. Так, в 2020 году на выборах депутатов гордумы Ульяновска, Шестой кассационный суд, отменив решения районного и областного суда, восстановил регистрацию шести кандидатов в гордуму от КПРФ.

«Создается впечатление, что сложилась технология избавления от кандидатов, которые могут подпортить партиям картину в представительном органе», отмсечает ульяновский политолог Николай Васин.

Сергей Титов, Ульяновск