В Чувашии завершили уголовное дело в отношении экс-министра транспорта республики

В Чувашской Республике завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Осипова. Информация об этом опубликована в Telegram-канале следственного комитета Чувашии.

Экс-министра обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и организации неправомерного оборота средств платежей (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, в декабре 2022 года, будучи министром, Владимир Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта с ООО «Дорстар» на разработку проектной документации и капитальный ремонт Лапсарского проезда в Чебоксарах.

Контракт был заключен, несмотря на то что у этой организации не было соответствующих требований для участия в закупке. Отмечается, что действия экс-министра совершались в интересах его сына, который являлся директором строительной организации, заключившей договор с ООО «Дорстар» на выполнение работ.

Также в июне 2022 года Владимир Осипов организовал фиктивный перевод более 9 млн руб. через директора ООО «Дортех». Деньги должны были быть направлены на фиктивный контракт с АО «Специализированный застройщик "Ипотечная корпорация Чувашской Республики"», однако фактически планировалось их использование для иных целей. Министерство финансов Чувашии заблокировало этот перевод.

В ходе следствия Владимир Осипов признал свою вину. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, судом наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 15 млн руб. Уголовное дело завершено и направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

В рамках этого же уголовного дела обвинение в незаконном использовании платежных средств выдвинуто против директора ООО «Дортех» Андрияна Алексеева.

Влас Северин