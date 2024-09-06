Чисто английская война

На сервисе «Амедиатека» — премьера старого британского сериала «Война Фойла» (2002–2015) об участии Англии во Второй мировой, который сегодня выглядит как новый.

Текст: Татьяна Алешичева

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Greenlit Productions Ltd., Фото: Greenlit Productions Ltd.,

Май 1940 года. Небольшой городок Гастингс на юго-восточном побережье Британии переживает тревожные времена: в небе угрожающе ревут немецкие самолеты и на крышу местного паба сыплются первые бомбы. Жертва — 16-летняя официантка, которая копила на свадьбу, доброе и невинное создание. Проклятые немцы! Правительство, впрочем, занимается местными немцами: граждан немецкого происхождения интернируют (если попросту — отправляют в лагеря). Но не всех — этой процедуры почему-то избегает жена судьи, человека состоятельного и со связями. Но не избегает страшной смерти: кто-то натягивает проволоку между деревьями в саду, где она обычно катается на лошади — и проклятой немке отрезает голову.

Расследовать это и другие преступления в Гастингсе уполномочен старший суперинтендант инспектор Фойл (Майкл Китчен) — мужчина немолодой, наблюдательный и совестливый. Совесть не велит ему гужеваться в тылу, но на фронт его не берут — «обычный» криминал никто не отменял, и на гражданке кому-то надо расследовать грабежи и убийства. Война даже добавляет Фойлу работы. После бомбежек в разрушенных домах расцветает мародерство (в военное время за него вешают), среди британской знати полно предателей и фашистских симпатизантов — они с нетерпением ждут немецкого вторжения и ввиду надвигающегося хаоса не чураются любых преступлений. И в целом люди звереют и ополчаются не только на врага, но и друг на друга: почему мои погибли на фронте или вернулись калеками, а ты «откосил»? Такое случается — помощник Фойла сержант Милнер (Энтони Хауэлл) участвовал в норвежской кампании и вернулся без ноги, сын Фойла служит в королевских ВВС и рискует жизнью во время боевых вылетов, а в это же самое время в тюремной камере повесился уклонист, который не хотел воевать из пацифистских убеждений, и за это полицейские устроили ему пытку: поливали водой из пожарного шланга. И что с такими полицейскими делать, они же нарушили закон из патриотических соображений? На такие вопросы Фойлу приходится отвечать постоянно.

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Означает ли фраза «по законам военного времени», что обычный закон в это время можно игнорировать? Это главная моральная дилемма сериала, построенного по черно-белому стандарту, будто книжки профессора Толкина: здесь есть хорошие «хоббиты», маленькие честные англичане, помнящие свой долг, и плохие «орки» — коллаборанты, антисемиты, мародеры и прочий сброд. Что люди несколько сложнее и один и тот же человек может быть героем и отщепенцем одновременно — расклад не отсюда, мы тут не психологию разводим, а детектив сочиняем. Фойлу регулярно предлагают нарушить закон, «потому что это нужно для страны и нашей победы», но он честный хоббит и сотрясать основы и подкапываться под самую суть «английскости» не позволит. Хотя постойте… он отпускает из камеры подозреваемого — парню нужно помочь отцу повести баржу в Дюнкерк «спасать наших парней». Но это — другое. И такое другое происходит с Фойлом с завидной регулярностью.

Автор «Войны Фойла» Энтони Горовиц — один из создателей знаменитого шоу «Чисто английские убийства», которое идет на канале ITV больше 20 лет аж с 1997 года. Действие его происходит в вымышленном графстве Мидсомер, читай — все в той же Хоббитании. Это классическая история про «добрую старую Англию», которая выглядит, как страна жевунов с увитыми плющом сельскими домишками, колоритными провинциальными пабами и будто нарисованными на фоне неба церквушками — и которая никогда не существовала в действительности. Для детектива в духе Агаты Кристи — то есть почти для любого английского детектива — не нужна подвижная изменчивая среда, напротив, необходим набор условностей, данностей и правил, которые нарушают всякие ренегаты. И хоть в «Войне Фойла» происходят бомбежки, случаются зверства, совершаются убийства, все это парадоксальным образом выглядит уютно — у англичан и сюжеты Балабанова выглядели бы уютно! Вдобавок они из всего могут сделать детектив — даже из войны. Кстати, кто хочет посмотреть на ныне маститых британских актеров в пору цветения, это тоже сюда: молодые и пригожие Розамунда Пайк, Дэвид Теннант, Джеймс Макэвой, Эмили Блант появляются в «Войне Фойла» в эпизодических ролях.

После пятого сезона — а всего их восемь — война Фойла становится «холодной», и сериал выруливает на другую истинно британскую тему, становится шпионским: в разведке — и особенно в MI5 — тоже нужны честные хоббиты вроде Фойла.

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