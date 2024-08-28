Бастрыкину доложат об уголовном деле о затопленой после ремонта школе в Башкирии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании, инициированном в связи с затоплением отремонтированной школы в Бирском районе Башкирии, сообщает пресс-служба ведомства. Управление СКР по региону возбудило уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Сообщения о затоплении школы из-за ливневых дождей появились в медиапространстве. «Отмечается, что здание отремонтировали в 2022 году, однако не сделали отмостку для отведения воды, поскольку данный вид работ не был включен в смету»,— говорится в пресс-релизе.

Ранее в СМИ появилась информация о подтоплении первого этажа школы в селе Бахтыбаево. По данным сайта госзакупок, в марте 2022 года местная школа заключила контракт с уфимским ООО «Филком» на капитальный ремонт образовательного учреждения. Из федерального бюджета на капремонт было выделено 21,8 млн руб., еще 4,1 млн руб. — из бюджета республики. Позже объем финансирования увеличили до 26,6 млн руб. В соответствии с госконтрактом подрядчик, помимо других работ, должен был отремонтировать отмостки, кровлю, полы и установить водостоки.

Идэль Гумеров