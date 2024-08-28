Двое уфимцев обвиняются в непредумышленном убийстве и повреждении автомобиля

Следственный отдел по Калининскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении двоих уфимцев. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ), и умышленном повреждении чужого имущества (ч.1 ст. 167 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, рано утром 30 апреля этого года на Транспортной улице между знакомыми мужчинами произошел конфликт по поводу возврата долга и повреждения автомобиля должника, во время которого 34-летний мужчина ударил одного из обвиняемых. Третий участник конфликта достал из своего автомобиля и передал обвиняемому нож, которым тот несколько раз ударил обидчика в бедро. Потерпевший скончался от ран по дороге в больницу в машине скорой помощи.

После этого обвиняемый с четвертым участником конфликта подошли к автомобилю должника, ножом повредили шины и много раз ударили по кузову автомобиля, причинив ущерб на сумму 179 тыс. руб.

Обвиняемый признал вину.

По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

«В отношении пособника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство»,— отмечается в сообщении СКР.

Майя Иванова