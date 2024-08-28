В Башкирии прокуратура выявила выдачу льготникам земель без коммуникаций и дорог

Прокурор Кармаскалинского района направил в суд исковое заявление к районной администрации, которая в 2019 году выдала льготникам земельные участки в селе Сихонкино без необходимой инфраструктуры.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, участки не оборудованы инженерными коммуникациями и подъездными путями. Несмотря на то, что прокуратура внесла представление главе администрации об устранении нарушений, права граждан до сих пор не восстановлены.

В суде ведомство будет добиваться обустройства участков инфраструктурой.

Идэль Гумеров