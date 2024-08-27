Опрос Superjob: женщины плачут из-за работы значительно чаще мужчин

Как показала опрос Superjob, каждый третий респондент хотя бы раз позволял себе слезы на работе. В том числе 13% плакали из-за профессиональных проблем (трудный проект, сложные клиенты, отношения с руководством или в коллективе), 5% — из-за личных проблем, остальные неоднократно и по разным причинам. Женщины плачут на работе и из-за работы значительно чаще мужчин. Среди тех, кто всегда держит себя в руках, 81% мужчин и только 29% женщин.

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По данным опроса, 42% респондентов считают недопустимым плакать на работе. Каждый десятый (10%) уверен, что слезы простительны женщинам, каждый пятый (22%) — что всем.

Опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проводился 20–23 августа 2024 года. Участвовали 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.