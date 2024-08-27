Определение о заверении списка КПРФ для выборов под Уфой осталось в силе

Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе определение Верховного суда Башкирии, признавшего незаконным отказ теризбиркома Уфимского района зарегистрировать Ишбулды Ишкильдина уполномоченным представителем КПРФ для подачи документов и заверить список кандидатов от коммунистической партии для участия в муниципальных выборах.

В то же время вопрос регистрации 19 кандидатов от КПРФ, желающих участвовать в выборах в районный совет депутатов, остается предметом судебных разбирательств. На прошлой неделе Верховный суд Башкирии не стал обязывать ТИК Уфимского района зарегистрировать кандидатов по иску четырех представителей партии. На 28 августа назначено новое заседание Уфимского районного суда по искам Динара Ахметшина, Вадима Файрузова, Ульфата Хужахметова, Вадима Файрузова, Ильнура Аюпова, Сергея Меркулова, Ильдуса Ульмутаева и Рустама Хафизова (все — кандидаты от партии) о признании незаконным бездействия ТИК в части отказа зарегистрировать выдвиженцев.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев направил обращения к Генпрокурору России Игорю Краснову и председателю ЦИК России Элле Памфиловой. По мнению парламентария, в действиях теризбиркома усматриваются признаки уголовного преступления в виде воспрепятствованию реализации избирательных прав (ст. 141 УК РФ).

Идэль Гумеров