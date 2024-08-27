Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров: ядерная доктрина России сейчас уточняется

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что США воспринимают третью мировую войну «как нечто, что может затронуть исключительно Европу». В этой ситуации, по его словам, важно понимать, что у России есть своя ядерная доктрина, которая сейчас уточняется.

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

В конце июня Владимир Путин заявил, что Москве стало известно о подготовке «вероятным противником» понижения порога применения ядерного оружия. Тогда же он сказал, что власти России думают об изменении ядерной доктрины.

Подробнее о ядерной безопасности в мире — в тексте «Ъ» «Китай перекинул ядро обратно».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...