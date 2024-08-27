Лавров: ядерная доктрина России сейчас уточняется

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что США воспринимают третью мировую войну «как нечто, что может затронуть исключительно Европу». В этой ситуации, по его словам, важно понимать, что у России есть своя ядерная доктрина, которая сейчас уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно»,— сказал Сергей Лавров на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

В конце июня Владимир Путин заявил, что Москве стало известно о подготовке «вероятным противником» понижения порога применения ядерного оружия. Тогда же он сказал, что власти России думают об изменении ядерной доктрины.

Подробнее о ядерной безопасности в мире — в тексте «Ъ» «Китай перекинул ядро обратно».