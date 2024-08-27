Кир Стармер предупредил Британию о тяжелом экономическом будущем

Бюджет, который будет принят 30 октября, окажется «болезненным» для британского общества, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, выступая в своей резиденции на Даунинг-стрит. Он отметил, что экономическая ситуация в королевстве «намного хуже, чем мы могли себе представить», и ситуация «будет ухудшаться, перед тем как начать становиться лучше».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кир Стармер

Фото: Reuters Кир Стармер

Фото: Reuters

«В первые несколько недель мы обнаружили дыру в госбюджете на сумму £22 млрд, и прежде чем кто-либо скажет: "О, это просто показуха или политические игры", давайте вспомним, что OBR (Бюро бюджетной ответственности.— ''Ъ'') не знало об этом... Они не знали, потому что предыдущее правительство скрыло это, и даже в прошлую среду, только в прошлую среду, мы узнали, что благодаря безрассудству предыдущего правительства мы заняли почти на £5 млрд больше, чем ожидало OBR, только за последние три месяца. Это не показуха, это факт»,— заявил он. При этом господин Стармер заверил, что его предвыборное обещание не повышать налоги (ставку по национальной системе здравоохранения, НДС и подоходный налог) будет выполнено и в проекте бюджета повышение этих налогов не предусмотрено.

Премьер-министр отметил, что всем пришло время отвечать за свои поступки, упомянув и штрафы, наложенные на операторов водоснабжения, допустивших загрязнение рек и озер Британии сточными водами, и участников беспорядков после убийства трех детей подростком в Саутпорте. Господин Стармер добавил, что грядущее досрочное освобождение части заключенных из-за нехватки мест в тюрьмах — вынужденная экстренная мера. «Я не могу передать, насколько я был потрясен, когда узнал о том, что они сделали с нашими тюрьмами, и потребуется время, чтобы это исправить. Я не могу построить тюрьму к субботе»,— заявил премьер Британии.

Кирилл Сарханянц