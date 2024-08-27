Загрузка горного кластера Сочи в бархатный сезон выросла на 30%

Число бронирований отелей горного кластера Сочи в период бархатного сезона выросло на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«На текущий момент загрузка курорта "Роза Хутор" в сентябре составляет порядка 70%, что выше, чем в прошлом году на 30%. Это связано не только с индивидуальной активностью, но и групповыми заездами», - пояснили «Ъ-Сочи» в пресс-службе.

Загрузка отелей в горах Сочи в октябре составляет 35%, что на четверть больше, чем годом ранее. Рост связывают с проведением ряда фестивалей.

Как рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе администрации города, в среднем в горном кластере число бронирований на сентябрь и октябрь увеличилось на 10%. Что касается прибрежного кластера, то объекты размещения будут загружены на 78% в сентябре и на 70% на весь период бархатного сезона.

«Наибольшим спросом у гостей города пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление. Бархатный сезон - лучшее время для оздоровления на курорте Сочи, так как проведение многих лечебных процедур не сочетаются с жаркой погодой в летней сезон, их рекомендуют проводить осенью. Уровень бронирований в большинстве санаториев и пансионатов с лечением на период сентября-октября достигает 90% показателя», - сообщили в пресс-службе администрации.

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов рассказал «Ъ-Сочи», что глубина продаж санаториев в этом году составляет порядка девяти месяцев: уже в январе многие оздоровительные объекты закрыли продажи на октябрь.

«Сегодня у людей большой запрос на здоровый образ жизни, мы видим это в разных проявлениях. Санатории – это как раз то направление, которое позволяет наиболее эффективно подойти к сохранению своего здоровья. Поэтому спрос на оздоровительные программы растет с каждым годом и сегодня он уже выше, чем, например, у отелей категории «пять звезд»», - говорит Дмитрий Богданов.

В администрации Сочи добавили, что с начала года курорт принял более 5 млн туристов, еще 1,4 млн гостей приедут в Сочи в период бархатного сезона.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что купить путевку в популярные здравницы Сочи возможно только на вторую половину октября или на ноябрь. Это связано с высокой загрузкой санаториев и пансионатов с лечебной базой.

Александра Каверина