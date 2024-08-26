Загрузка здравниц Сочи на бархатный сезон достигает 90%

В Сочи в бархатный сезон популярные здравницы загружены на 80–90%. Туроператоры заявляют, что сейчас можно купить путевку в популярные объекты лишь на вторую половину октября — ноябрь, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР). Спрос в 2024 году вырос на 10–20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На сентябрь практически не осталось мест в таких санаториях, как «Знание», «Мыс Видный», «Актер», санаторий им. Фрунзе и других. Сейчас объекты продолжают бронировать на октябрь. Туристам рекомендуют приобрести тур в SPA-отель или обычный отель, так как выбор в этом сегменте шире.

Несколько сочинских здравниц уже представили цены на будущий год. Доступны для бронирований места в санатории «Металлург», «Авангард», «Заполярье» и «АкваЛоо». Большинство санаторных объектов планируют представить тарифы на 2025 год в сентябре.

Вячеслав Рыжков