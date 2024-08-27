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Коммерсантъ FM
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Steam обновил рекорд по числу одновременных пользователей

Американская компания Valve сообщила, что за выходные сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam побил рекорд по количеству одновременных онлайн-пользователей. 25 августа в сети находилось свыше 37,2 млн пользователей, почти 12,5 млн из них одновременно играли в игры.

Резкий скачок числа онлайн-пользователей может быть связан с выходом китайской игры Black Myth: Wukong, у которой ежедневный пиковый онлайн не опускается ниже 2 млн геймеров. Разработчики игры сообщили о 10 млн проданных копий игры за неделю с ее выхода.

Самыми популярными играми во время установки рекорда были Black Myth: Wukong, Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG: Battlegrounds и инструмент создания анимированных и интерактивных обоев Wallpaper Engine.

В прошлый раз Steam установил рекорд одновременных пользователей в июле 2024 ода — тогда скачок объясняли летней распродажей, когда некоторые игры продавались со скидкой 90%.

О том, что происходит на рынке гейминга в России, читайте в публикации «Ъ» «В видеоигры подгружают траты».

Евгений Федуненко

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