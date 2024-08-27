В Крыму третьи сутки тушат крупный лесной пожар

Ситуация с ландшафтным пожаром под Феодосией в районе горы Тепе-Оба стабилизируется, сообщили «Ъ» в МЧС Крыма. По данным ведомства, за ночь площадь пожара не увеличилась и осталась в пределах 150 га: на 65 га горит лесная подстилка, на 85 га — сухая растительность.

«Во время утреннего облета авиацией МЧС России новых открытых очагов горения не выявлено»,— уточнили в пресс-службе МЧС. Дорога на Орджоникидзе остается перекрытой.

Тушение крупного лесного пожара в районе горы Тепе-Оба под Феодосией продолжается третьи сутки. По данным МЧС Крыма, борьбу с огнем осложнял мощный порывистый ветер.

Александр Дремлюгин, Симферополь