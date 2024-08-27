Индекс Мосбиржи вырос до 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) на торгах 27 августа по состоянию на 10:34 мск составил 2800 пунктов (+1,31%).

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На открытии торгов индекс Мосбиржи составил 2784 пункта. По состоянию на 10:49 рост замедлился до 2785 пунктов. Индекс РТС находится на уровне 958 пунктов (+1%).

26 августа индекс Мосбиржи начал рост после восьми сессий падения. По словам опрошенных «Ъ» экспертов, изменение динамики связано с решением Банка России обособлять российские ценные бумаги на счетах доверительного управления.

Подробности — в тексте «Ъ» «ЦБ поднял Мосбирже индекс».