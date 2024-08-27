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Коммерсантъ FM
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ТАСС: часть фигурантов дела о подрыве Крымского моста скрылась за границей

Организаторы и часть исполнителей теракта на Крымском мосту скрылись от следственных органов за пределами России, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Уточняется, что в ходе расследования российские правоохранители сотрудничали с коллегами из Армении, Грузии и Китая. Проведено свыше 30 судебных экспертиз.

«Продолжить проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами Российской Федерации, наличия между ними длительных устойчивых связей и организованного характера взаимодействия»,— говорится в одном из документов.

Взрыв на Крымском мосту был осуществлен 8 октября 2022 года. По версии СКР, к теракту причастны 12 человек. Суд арестовал квартиру одного из фигурантов дела, а также имущество еще одного фигуранта, включающее земельный участок и трейлер. Потерпевшими по делу признаны в том числе Минобороны и две компании.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Крымский мост запускали в небо».

Фотогалерея

Взрыв на Крымском мосту

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Лаура Кеффер

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