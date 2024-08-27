ТАСС: часть фигурантов дела о подрыве Крымского моста скрылась за границей

Организаторы и часть исполнителей теракта на Крымском мосту скрылись от следственных органов за пределами России, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Уточняется, что в ходе расследования российские правоохранители сотрудничали с коллегами из Армении, Грузии и Китая. Проведено свыше 30 судебных экспертиз.

«Продолжить проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами Российской Федерации, наличия между ними длительных устойчивых связей и организованного характера взаимодействия»,— говорится в одном из документов.

Взрыв на Крымском мосту был осуществлен 8 октября 2022 года. По версии СКР, к теракту причастны 12 человек. Суд арестовал квартиру одного из фигурантов дела, а также имущество еще одного фигуранта, включающее земельный участок и трейлер. Потерпевшими по делу признаны в том числе Минобороны и две компании.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Крымский мост запускали в небо».

Лаура Кеффер