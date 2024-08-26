Германия заработала на Евро-2024 более €7,4 млрд

Доход ФРГ от проведения чемпионата Европы по футболу, который завершился 14 июля, составил более €7,4 млрд. Более 90% этой суммы составили доходы от продажи билетов, размещения, проезда зрителей, а также их трат на еду и напитки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

На сайте UEFA сегодня, 26 августа, были представлены результаты исследования (.pdf) экономического и других эффектов от Евро-2024, которое провела маркетинговая компания Nielsen Sports. По данным компании, €6,776 млрд было выручено благодаря расходам внутри страны, €571 млн — рекламные доходы, €95 млн получено путем продаж спортинвентаря и волонтерских курсов.

51 матч чемпионата посетили 2,7 млн зрителей. Из них 23% — жители городов, где проходили матчи, 33% — граждане ФРГ из других населенных пунктов, 44% — иностранцы. Большинство посетителей чемпионата заявили, что хотели бы посетить Германию снова, и рекомендуют побывать в городах проведения матчей.

Евро-2024 в Германии проводился с 14 июня по 14 июля. Матчи проходили в Берлине, Мюнхене, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге и Штутгарте. Сборная Испании в четвертый раз стала чемпионом, одержав победу со счетом 2:1 над Англией на арене «Олимпиаштадион» в Берлине.

Артем Кискин