В Пролетарске отменены мероприятия в честь Дня города из-за режима ЧС

Праздничные мероприятия в честь 100-летия Пролетарского района и Дня города Пролетарска отменены. Причину пресс-служба администрации района объяснила коротко: «в связи со сложившейся ситуацией».

С 18 августа в Пролетарске не удается потушить пожар на нефтебазе. 18 августа около часа ночи на западе Ростовской области силы ПВО отразили атаку БПЛА. Однако из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизельное топливо. С 19 августа в районе действует режим ЧС. Сотрудникам МЧС к настоящему моменту не удалось потушить пожар.

В правительстве Ростовской области, в региональном управлении МЧС России, а также в администрации Пролетарского района ситуацию не комментируют.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о введении временного запрета на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе во всем регионе. В частности, в донской столице не будет проводиться празднование Дня города.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Казуков, Ростов-на-Дону