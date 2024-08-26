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Коммерсантъ FM
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Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве внесен в список Росфинмониторинга

Евгений Серебряков, арестованный по обвинению в подрыве автомобиля на севере Москвы, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из реестра ведомства.

Евгений Серебряков

Евгений Серебряков

Фото: СКР

Евгений Серебряков

Фото: СКР

24 июля на Синявинской улице в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. По данным СКР, при взрыве пострадали два человека — водитель и пассажир. В установке детонатора на автомобиль следствие обвинило Евгения Серебрякова. Замоскворецкий райсуд Москвы заочно арестовал его по статье о приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК).

В день взрыва он был задержан в турецком Бодруме. 26 июля его доставили в Россию. СКР предъявил ему обвинения в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (ст. 30 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ).

В ходе допроса фигурант дела рассказал, что работал на Службу безопасности Украины. По данным СКР, Евгений Серебряков частично признал вину и сообщил, что за подрыв машины ему обещали украинское гражданство и $10–20 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Агенту СБУ прочат госизмену».

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